Дубленка и меховые сабо: Дженнифер Лопес показала стильный образ для будущей осени

Дженнифер Лопес показала новую рекламную кампанию бренда Coach, с которым давно и успешно сотрудничает. Для съемки певице и актрисе создали стильный лук, который стоит повторить в один из прохладных деньков будущей осени.

Дженнифер Лопес надела белую дубленку с отложным воротником, широкими рукавами и спущенной линией плеч. Под нее дива надела женственное голубое платье с мелким цветочным принтом и соблазнительным декольте. Удачным дополнением лука стали сабо на высоких каблуках с меховой отделкой. В руках Лопес держала коричневую сумочку с маленькими ручками Rogue – хит бренда, который вновь вернулся в коллекцию.

В сети поднялась целая буря восторгов: фанаты восхищаются, как стильно выглядит знаменитость. А еще - молодо и свежо. "Ты выглядишь так восхитительно", "Вау, как стильно", "Я хочу такую же", "Ты просто королева", "Икона", "Прекрасна, как всегда", - пишут фанаты.

Напомним, ранее стало известно, что Дженнифер Лопес и Без Аффлек собираются пожениться. По крайней мере, об этом говорит много фактов. К примеру, актера не раз заставали за выбором обручального кольца.