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Дубленка и меховые сабо: Дженнифер Лопес показала стильный образ для будущей осени

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США, Четверг 26 августа 2021 21:22
Дубленка и меховые сабо: Дженнифер Лопес показала стильный образ для будущей осени Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: RBC.UA

Дженнифер Лопес показала новую рекламную кампанию бренда Coach, с которым давно и успешно сотрудничает. Для съемки певице и актрисе создали стильный лук, который стоит повторить в один из прохладных деньков будущей осени.

Новый лук она продемонстрировала в личном блоге.

Дженнифер Лопес надела белую дубленку с отложным воротником, широкими рукавами и спущенной линией плеч. Под нее дива надела женственное голубое платье с мелким цветочным принтом и соблазнительным декольте. Удачным дополнением лука стали сабо на высоких каблуках с меховой отделкой. В руках Лопес держала коричневую сумочку с маленькими ручками Rogue – хит бренда, который вновь вернулся в коллекцию.

В сети поднялась целая буря восторгов: фанаты восхищаются, как стильно выглядит знаменитость. А еще - молодо и свежо. "Ты выглядишь так восхитительно", "Вау, как стильно", "Я хочу такую же", "Ты просто королева", "Икона", "Прекрасна, как всегда", - пишут фанаты.

Напомним, ранее стало известно, что Дженнифер Лопес и Без Аффлек собираются пожениться. По крайней мере, об этом говорит много фактов. К примеру, актера не раз заставали за выбором обручального кольца.


Дубленка и меховые сабо: Дженнифер Лопес показала стильный образ для будущей осениДубленка и меховые сабо: Дженнифер Лопес показала стильный образ для будущей осениДубленка и меховые сабо: Дженнифер Лопес показала стильный образ для будущей осениДубленка и меховые сабо: Дженнифер Лопес показала стильный образ для будущей осениДубленка и меховые сабо: Дженнифер Лопес показала стильный образ для будущей осениДженнифер Лопес в новом образе (фото: instagram.com/jlo)

Ранее экс-бойфренд звезды Алекс Родригес публично восхитился Дженнифер Лопес, тем самым давая понять, что не безразличен к ней.

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