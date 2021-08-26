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Дублянка і хутряні сабо: Дженніфер Лопес показала стильний образ для майбутньої осені

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США, Четвер 26 серпня 2021 21:22
Дублянка і хутряні сабо: Дженніфер Лопес показала стильний образ для майбутньої осені Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: RBC.UA

Дженніфер Лопес показала нову рекламну кампанію бренду Coach, з яким давно і успішно співпрацює. Для зйомки співачці і актрисі створили стильний лук, який варто повторити в один з прохолодних днів майбутньої осені.

Новий лук вона продемонструвала в особистому блозі.

Дженніфер Лопес одягла білу дублянку з відкладним коміром, широкими рукавами і спущеною лінією плечей. Під неї діва одягла жіночне блакитне плаття з дрібним квітковим принтом і спокусливим декольте. Вдалим доповненням лука стали сабо на високих підборах з хутряною обробкою. В руках Лопес тримала коричневу сумочку з маленькими ручками Rogue - хіт бренду, який знову повернувся в колекцію.

У мережі піднялася ціла буря захоплень: фанати захоплюються, як стильно виглядає знаменитість. А ще - молодо і свіжо. "Ти виглядаєш так чудово", "Вау, як стильно", "Я хочу таку ж", "Ти просто королева", "Ікона", "Прекрасна, як завжди", - пишуть фанати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дженніфер Лопес і без Аффлек збираються одружитися. Принаймні, про це говорить багато фактів. Наприклад, актора не раз заставали за вибором обручки.


Дублянка і хутряні сабо: Дженніфер Лопес показала стильний образ для майбутньої осеніДублянка і хутряні сабо: Дженніфер Лопес показала стильний образ для майбутньої осеніДублянка і хутряні сабо: Дженніфер Лопес показала стильний образ для майбутньої осеніДублянка і хутряні сабо: Дженніфер Лопес показала стильний образ для майбутньої осеніДублянка і хутряні сабо: Дженніфер Лопес показала стильний образ для майбутньої осеніДженніфер Лопес в новому образі (фото: instagram.com/jlo)

Раніше екс-бойфренд зірки Алекс Родрігес публічно захопився Дженніфер Лопес, тим самим даючи зрозуміти, що не байдужий до неї.

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