ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Стиль на все времена: Кейт Миддлтон вышла в свет в обворожительном платье в духе принцессы Дианы

Новина українською → Среда 16 сентября 2020 19:31
Стиль на все времена: Кейт Миддлтон вышла в свет в обворожительном платье в духе принцессы Дианы Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)
Автор: Lite

Герцогиня почтила принцессу Диану

Кейт Миддлтон – признанная икона стиля, которая вызывает восхищение многочисленных поклонников. Герцогиня умеет правильно выбрать наряды, чтобы они были уместны к тому или иному случаю. Порой же они носят и весьма символический характер. Так, часто Кейт черпает вдохновение в гардеробе принцессы Дианы. Последний выход в свет она также посвятила памяти Леди Ди, практически повторив ее знаменитый образ.

Стиль на все времена: Кейт Миддлтон вышла в свет в обворожительном платье в духе принцессы Дианы

Новый образ Кейт создала в духе принцессы Дианы (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Миддлтон в компании мужа, принца Ульяма, посетила знаменитую пекарню Bridge Brick Lane. Цель пары – приготовить угощения, а также пообщаться с персоналом, чтобы узнать о работе организации в период пандемии. Для выхода в свет Кейт выбрала красное крепдешиновое платье от Beulah London с белым воротничком и милым цветочным принтом. К слову, стоит наряд около 550 фунтов стерлингов. Дополнили лук бежевые балетки на каблуке и минималистичные украшения.

Стиль на все времена: Кейт Миддлтон вышла в свет в обворожительном платье в духе принцессы ДианыСтиль на все времена: Кейт Миддлтон вышла в свет в обворожительном платье в духе принцессы ДианыКейт Миддлтон и принц Уильям на пекарне (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Примечательно, что в очень похожем наряде блистала принцесса Диана в 1986-м году, во время поездки в Оман. Цвет, фасон, принт, длина – совпадают практически все детали. Нужно отметить, что это не первый раз, когда Кейт Миддтон выбирала данный наряд для светских выходов. В мае она появилась в нем во время одной из видеоконференций. Супруга принца Уильяма тогда рассказала о том, как важно поддерживать собственное психическое здоровье и своих близких во время пандемии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода Кейт Миддлтон королевская семья принцесса Диана Принц Уильям
NEWS
Зарубежных студентов в Украине не будут учить на иностранных языках
Юлия Струкпарламентский редактор Зарубежных студентов в Украине не будут учить на иностранных языках