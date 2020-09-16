Стиль на все времена: Кейт Миддлтон вышла в свет в обворожительном платье в духе принцессы Дианы

Кейт Миддлтон – признанная икона стиля, которая вызывает восхищение многочисленных поклонников. Герцогиня умеет правильно выбрать наряды, чтобы они были уместны к тому или иному случаю. Порой же они носят и весьма символический характер. Так, часто Кейт черпает вдохновение в гардеробе принцессы Дианы. Последний выход в свет она также посвятила памяти Леди Ди, практически повторив ее знаменитый образ.

Новый образ Кейт создала в духе принцессы Дианы (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Миддлтон в компании мужа, принца Ульяма, посетила знаменитую пекарню Bridge Brick Lane. Цель пары – приготовить угощения, а также пообщаться с персоналом, чтобы узнать о работе организации в период пандемии. Для выхода в свет Кейт выбрала красное крепдешиновое платье от Beulah London с белым воротничком и милым цветочным принтом. К слову, стоит наряд около 550 фунтов стерлингов. Дополнили лук бежевые балетки на каблуке и минималистичные украшения.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на пекарне (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Примечательно, что в очень похожем наряде блистала принцесса Диана в 1986-м году, во время поездки в Оман. Цвет, фасон, принт, длина – совпадают практически все детали. Нужно отметить, что это не первый раз, когда Кейт Миддтон выбирала данный наряд для светских выходов. В мае она появилась в нем во время одной из видеоконференций. Супруга принца Уильяма тогда рассказала о том, как важно поддерживать собственное психическое здоровье и своих близких во время пандемии.