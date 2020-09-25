В духе Софи Лорен: Эшли Грэм восхитила роскошной фигурой в откровенном наряде

Модель приняла участие в новом показе

Эшли Грэм – одна из самых популярных в мире моделей plus size. 32-летняя красавица на отличном счету у лучших домов, а потому блистает практически на всех Неделях моды. Исключением не стала и нынешняя. В Милане Эшли прошлась по подиуму нескольких брендов, в том числе Fendi. Сегодня же она выложила фото и видео с показа Etro.

Новый выход Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли демонстрировала роскошное платье в духе Софи Лорен с откровенным лифом, подчеркнутой линией талии и пышным шлейфом. Благодаря фасону наряд продемонстрировал аппетитную грудь, котора едва помещалась в корсет, а также стройные ноги девушки, которая всегда следит за своей фигурой. В дополнение к подиумному луку ей подобрали босоножки на устойчивом каблуке. Волосы модели стилисты слегка завили и уложили на прямой пробор, а в макияже подчеркнули природные данные модели: совершенный овал лица, выразительные глаза и нежные губы.

Эшли порадовала фанатов (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли опубликовала несколько фото и роликов в своем блоге и написала восторженный отзыв о своем участии в этом фешн-действе. "Мама на Etro SS21. Спасибо всей команде, что что дали почувствовать себя членом вашей семьи в тот же момент, как я встретила вас! Я одержима своим луком Софи Лорен"…

Поклонники были одержимы внешним видом смелой мамочки не меньшой ее самй. Они написали порядка тысячи комментариев, не сдерживая эмоций: "Восхитительная мама", "Я в восторге от твоего образа", "Я вообще не понимаю, почему она считается plus size", "Я тоже! Ты просто восхитительна", "Икона", "Спасибо тебе за то, остаешься собой и даешь женщинам знать, что они все прекрасны", "Принцесса", "Удивительная Эшли"…

Напомним, ранее Эшли Грэм показала массу фото с показов, которые восхитили фанатов. Поклонники просят модель ничего в себе не менять.