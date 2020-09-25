У дусі Софі Лорен: Ешлі Грем захопила розкішною фігурою в відвертому вбранні

Модель взяла участь у новому показі

Ешлі Грем – одна з найпопулярніших у світі моделей plus size. 32-річна красуня на відмінному рахунку в кращих будинків, а тому блищить практично на всіх Тижнях моди. Винятком не стала і нинішня. У Мілані Ешлі пройшлася по подіуму декількох брендів, у тому числі Fendi. Сьогодні ж вона виклала фото і відео з показу Etro.

Новий вихід Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі демонструвала розкішне плаття в дусі Софі Лорен з відвертим ліфом, підкресленою лінією талії і пишним шлейфом. Завдяки фасону сукня продемонструвала апетитні груди, які ледве вміщалася в корсет, а також стрункі ноги дівчини, яка завжди стежить за своєю фігурою. На додаток до подіумного луку їй підібрали босоніжки на стійкому каблуці. Волосся моделі стилісти злегка завили і уклали на прямий проділ, а в макіяжі підкреслили природні дані моделі: досконалий овал обличчя, виразні очі та ніжні губи.

Ешлі порадувала фанатів (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ешлі опублікувала кілька фото і роликів у своєму блозі написала захоплений відгук про свою участь у цьому фешн-дійстві. "Мама на Etro SS21. Спасибі всій команді, що дали відчути себе членом вашої сім'ї в той же момент, як я зустріла вас! Я одержима своїм луком Софі Лорен"...

Шанувальники були одержимі зовнішнім виглядом сміливої матусі не менше її самй. Вони написали близько тисячі коментарів, не стримуючи емоцій: "Чудова мама", "Я в захваті від твого образу", "Я взагалі не розумію, чому вона вважається plus size", "Я теж! Ти просто чудова", "Ікона", "Спасибі тобі за те, залишаєшся собою і даєш жінкам знати, що вони всі прекрасні", "Принцеса", "Дивовижна Ешлі"...

Нагадаємо, раніше Ешлі Грем показала масу фото з показів, які захопили фанатів. Шанувальники просять модель нічого в собі не міняти.