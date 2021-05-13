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В духе старого Голливуда: Хейли Бибер показала, как создать роскошный вечерний образ

Новина українською →
США, Четверг 13 мая 2021 18:31
В духе старого Голливуда: Хейли Бибер показала, как создать роскошный вечерний образ Хейли Бибер (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: Lite

Хейли Бибер показала новый образ, который стоит взять на заметку, если у вас впереди роскошное мероприятие.

Модель выложила на своем YouTube-канале целый ролик, где показала всю подготовку к вечеру.

Хейли Бибер выбрала для выхода в свет роскошное розовое платье в пол из кутюрной коллекции Versace. С пайетками и высоким разрезом, оно подчеркнуло стройную фигуру Хейли и ее длинные ноги. Образ жена Джастина Бибера дополнила босоножками на внушительном каблуке и танкетке. А завершили его укладка волной в стиле старого Голливуда. В макияже акцент был сделан на губах и сияющей коже.

В духе старого Голливуда: Хейли Бибер показала, как создать роскошный вечерний образВ духе старого Голливуда: Хейли Бибер показала, как создать роскошный вечерний образХейли Бибер покорила сеть (фото: скрин instagram.com/harpersbazaarukraine)

В своем блоге Хейли выложила ссылку на ролик, приглашая всех к просмотру. Стоит отметить, что в этот раз икона стиля превзошла сама себя. Если вы хотите быть королевой красной дорожки, то он точно рекомендован к просмотру!

Ранее модель показала стильный и яркий образ, который также подойдет для вечера.

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