В духе старого Голливуда: Хейли Бибер показала, как создать роскошный вечерний образ

Хейли Бибер выбрала для выхода в свет роскошное розовое платье в пол из кутюрной коллекции Versace. С пайетками и высоким разрезом, оно подчеркнуло стройную фигуру Хейли и ее длинные ноги. Образ жена Джастина Бибера дополнила босоножками на внушительном каблуке и танкетке. А завершили его укладка волной в стиле старого Голливуда. В макияже акцент был сделан на губах и сияющей коже.

Хейли Бибер покорила сеть (фото: скрин instagram.com/harpersbazaarukraine)

В своем блоге Хейли выложила ссылку на ролик, приглашая всех к просмотру. Стоит отметить, что в этот раз икона стиля превзошла сама себя. Если вы хотите быть королевой красной дорожки, то он точно рекомендован к просмотру!