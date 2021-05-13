У дусі старого Голлівуду: Хейлі Бібер показала, як створити розкішний вечірній образ

Хейлі Бібер показала новий образ, який варто взяти до уваги, якщо у вас попереду розкішний захід.

Хейлі Бібер вибрала для виходу в світ розкішне рожеве плаття в підлогу з кутюрної колекції Versace. З паєтками і високим розрізом, воно підкреслило струнку фігуру Хейлі і її довгі ноги. Образ дружина Джастіна Бібера доповнила босоніжками на підборах і танкетці. А завершили його уклададкою хвилею в стилі старого Голлівуду. У макіяжі акцент був зроблений на губах і сяючій шкірі.

Хейлі Бібер підкорила мережу (фото: скрін instagram.com/harpersbazaarukraine)

У своєму блозі Хейлі виклала посилання на ролик, запрошуючи всіх до перегляду. Варто зазначити, що цього разу ікона стилю перевершила сама себе. Якщо ви хочете бути королевою червоної доріжки, то він точно рекомендований до перегляду!