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Дженнифер Лопес в атласной блузе с глубоким декольте показала, как носить главный цвет года

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Воскресенье 23 января 2022 12:28
Дженнифер Лопес в атласной блузе с глубоким декольте показала, как носить главный цвет года Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Марина Настевич

52-летняя Дженнифер Лопес часто демонстрирует безупречные образы, которые при этом вполне возможно повторить. Певица похвасталась новым стильным луком, а заодно продемонстрировала, как нужно носить главный цвет сезона.

Знаменитость опубликовала в Instagram серию из трех фотографий, на которых позировала в эффектном повседневном аутфите.

Возлюбленная Бена Аффлека позирует в облегающем лавандовом топе из атласной ткани с глубоким вырезом, который подчеркивает ее пышный бюст.

Дженнифер сочетала его с темными широкими джинсами и светлыми босоножками на шпильке с массивной платформой.

В качестве аксессуаров звезда выбрала золотистые цепи в несколько рядов, браслеты и кольца. Волосы Лопес собрала в элегантный пучок, выпустив несколько прядей у лица. На ее лице - легкий макияж с акцентом на глаза, а губы артистка подчеркнула терракотовым блеском.

"Ла-ла-лаванда", - подписала кадры Джей Ло.

Дженнифер Лопес в атласной блузе с глубоким декольте показала, как носить главный цвет годаДженнифер Лопес в атласной блузе с глубоким декольте показала, как носить главный цвет годаДженнифер Лопес в атласной блузе с глубоким декольте показала, как носить главный цвет года

Дженнифер Лопес учит носить главный цвет года Very Peri (фото: instagram.com/jlo)

К слову, оттенки фиолетового - от нежно-лавандового до глубокого сине-фиолетового - в тренде в новом сезоне, ведь институт цвета Pantone объявил оттенок Very Peri главным цветом 2022 года.

"Сочетающий в себе качества синего, но в то же время обладающий фиолетово-красным оттенком, PANTONE 17-3938 Very Peri демонстрирует энергичное, радостное настроение и динамичное присутствие, которое поощряет смелое творчество и образность", - отметили в компании.

Что ж, Дженнифер наглядно это демонстрирует!

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес в кожаной куртке на голое тело произвела фурор в сети.

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