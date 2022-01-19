Дженнифер Лопес в кожаной куртке на голое тело произвела фурор в сети: и ей 52!

"С курткой или без?", – решает Дженнифер Лопес с помощью фанатов непростую фешн-задачу. Все дело в том, что звезда одинаково эффектно смотрится как в кожаной косухе почти на голое тело, так и в откровенном топе.

Берем пример с образа поп-дивы и вдохновляемся на стильные луки, которые если не сейчас, то будущей весной будут точно пригодятся.

Кожаный топ, который напоминает верх от купальника, Джей Ло надела буквально на голое тело. Он отлично сочетался с белой юбкой с высокой посадкой и резинкой на талии. Завершил образ куртка-косуха, сшитая по классическому крою: ее украсили эффектные лацканы, отложной воротник и пояс.

Сексуальный образ разбавили многочисленные украшения: цепи, подвески и браслеты Bvlgari сделали его женственным и элегантным. А завершили лук гладкий конский хвост и макияж с легким бронзатором и нейтральным оттенком губ.

Стоит ли говорить, что фанаты замерли от восторга: многие признались, что возьмут на вооружение образ дивы. Другие просто восхитились, что звезда выглядит в свои 52 столь прекрасно.

Дженнифер Лопес учит носить кожаную куртку (фото: instagram.com/jlo)