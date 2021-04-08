Джинсы-скинни и массивные кроссовки: стилист назвала главные антитренды весны⠀
Антитренды - это вещи, которыми в один сезон был перенасыщен рынок. Эти вещи были так популярны, что мы успели от них устать. Или эти вещи уже так долго были в моде, что пора от них просто отдохнуть.
Об этом написала в своем Instagram стилист Ксения Господинова.
Ксения привела свой список вещей, которые стоит разлюбить и забыть, а также показала конкретные примеры такой одежды, обуви и аксессуаров.
Что не стоит носить в этом сезоне
Массивные кроссовки
Тропическая тематика в принтах
Джинсы скинни с дырками
Ажур на майках в бельевом стиле (если мы говорим о повседневном луке)
Принт Tie Die
Облегающие косухи
Тотал лук размера XS
Меховые жилетки
Ксения советует разлюбить такую одежду (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)
Также стилист напомнила, что всегда стоит помнить, что тренды - это не главное, важно не предавать себя и свой стиль.
Напомним, что Андре Тан посоветовал, как составить базовый гардероб - вещи, которые будут в тренде всегда.