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Джинсы-скинни и массивные кроссовки: стилист назвала главные антитренды весны⠀

Новина українською → Четверг 08 апреля 2021 20:31
Джинсы-скинни и массивные кроссовки: стилист назвала главные антитренды весны⠀ Рваные джинсы - уже антитренд (фото: pixabay.com)
Автор: Lite

Антитренды - это вещи, которыми в один сезон был перенасыщен рынок. Эти вещи были так популярны, что мы успели от них устать. Или эти вещи уже так долго были в моде, что пора от них просто отдохнуть.

Об этом написала в своем Instagram стилист Ксения Господинова.

Ксения привела свой список вещей, которые стоит разлюбить и забыть, а также показала конкретные примеры такой одежды, обуви и аксессуаров.

Что не стоит носить в этом сезоне

Массивные кроссовки

Джинсы-скинни и массивные кроссовки: стилист назвала главные антитренды весны⠀Тропическая тематика в принтах

Джинсы-скинни и массивные кроссовки: стилист назвала главные антитренды весны⠀

Джинсы скинни с дырками

Джинсы-скинни и массивные кроссовки: стилист назвала главные антитренды весны⠀

Ажур на майках в бельевом стиле (если мы говорим о повседневном луке)

Джинсы-скинни и массивные кроссовки: стилист назвала главные антитренды весны⠀Принт Tie Die

Джинсы-скинни и массивные кроссовки: стилист назвала главные антитренды весны⠀Облегающие косухи

Джинсы-скинни и массивные кроссовки: стилист назвала главные антитренды весны⠀

Тотал лук размера XS

Джинсы-скинни и массивные кроссовки: стилист назвала главные антитренды весны⠀Меховые жилетки

Джинсы-скинни и массивные кроссовки: стилист назвала главные антитренды весны⠀Ксения советует разлюбить такую одежду (фото: instagram.com/ksenia_gospodinova)

Также стилист напомнила, что всегда стоит помнить, что тренды - это не главное, важно не предавать себя и свой стиль.

Напомним, что Андре Тан посоветовал, как составить базовый гардероб - вещи, которые будут в тренде всегда.

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