Вопрос "что надеть" исчезнет: Андре Тан рассказал, как правильно создать базовый гардероб

Базовый гардероб - это основа, в которой не существует "лишних вещей". Это фундамент гардероба, в котором все элементы идеально сочетаются между собой, а на базе каждой отдельно взятой вещи можно выстроить целый комплект.

Андре также составил список вещей, которые пригодятся в шкафу абсолютно каждой женщины, любого возраста.

"Безусловно, база зависит от образа жизни, особенностей внешности и климата. Я постарался создать список для женщины любого возраста, который перекрывает все дресс-коды. Используйте этот список как основу, но адаптируйте под себя", - посоветовал Тан.

Дизайнер напомнил, что собрать сразу все из этого списка будет сложно, ведь потребуются деньги, время и терпение, но результат вас точно порадует.

"Не жалейте на это ресурсов! Это отличная инвестиция в гардероб. Поверьте, все вещи из этого списка отлично сочетаются друг с другом и вопрос "что надеть" просто исчезнет. Кстати, идеальное соотношение это 70% базовых вещей и 30% трендов в гардеробе", - поделился формулой успеха Андре.

Итак, ниже - коллажи от Андре, что понадобится приобрести.

Костюмы

Верхняя одежда

Футболки

Гольф и платье

Майка и трикотажный гольф

Брюки и джинсы

Шелковое платье, юбка-карандаш

Дополнительный пиджак

Андре Тан советует потратить время и ресурс и создать тот самый базовый гардероб (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Андре напомнил, что этот список рассчитан на европейский климат. Также дизайнер советует всегда прислушиваться к себе: вещи должны быть "вашими", не мучайте себя, если вам что-то не нравится или, по вашему мнению, вам не идет. Если вы ненавидите майку, не нужно покупать ее, просто потому, что так написал Тан.