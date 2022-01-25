Джулия Фокс – новая икона стиля: как поменялись образы актрисы после встречи с Канье Уэстом

Канье Уэст, хотя и грозился расправиться с новым бойфрендом Ким Кардашьян , пока к делу не приступил. Раз вернуть любимую не получается, музыкант закрутил новый роман. Причем из своей девушки – актрисы Джулии Фокс – старательно лепит очередную икону стиля.

Судя по всему, в планах рэпера сделать из возлюбленной фешн-диву не хуже бывшей жены. Предлагаем сравнить образы девушки до начала их отношений и после стремительного романа.

Уже на втором свидании Уэст сделал Джулии оригинальный подарок, буквально заполнив комнату в отеле дизайнерскими вещами. О такой романтике со смыслом актриса рассказала прессе сама, признаваясь, что буквально попала в сказку. Но у Канье тут явно был свой интерес.

С этого момента девушку стали уличать в ношении брендов, которые предпочитает Ким Кардашьян. Джулия стала подбирать наряды в духе своей предшественницы, раз за разом заставляя публику сравнивать ее с экс-женой музыканта.

После этого пара стала появляться на светских событиях и показах. Причем над образами влюбленных явно хорошо работают стилисты. На парижской Неделе моды Канье и Джулия стали главными звездами, появившись на публике в парных луках: total denim и total leather.

Теперь Джулия все чаще мелькает в списках модных инфлюенсеров и заставляет говорить о себе весь мир. Неудивительно, что роман пары тут же стали считать взаимовыгодным и "по расчету".

Джулия Фокс после романа с рэпером (фото: instagram.com/juliafox; Getty Images)

Да, столь пристальное внимание к нарядам своей девушки со стороны Уэста можно было бы назвать милым жестом, если бы то же самое он не проделывал со всеми своими возлюбленными. Так, в свое время он заставил Эмбер Роуз снять откровенные платья и надеть безупречно строенные костюмы. А о преображении Ким из безвкусно одетой звезды реалити-шоу в икону стиля, и вовсе слагают легенды.

До отношений с Канье она обожала наряды на грани, сочетая спортивные костюмы и шпильки. А после – завела дружбу с мэтрами модной индустрии и основала свой фешн-бизнес. При этом долгое время Ким была главной моделью всех брендов Канье. Лучшей рекламы не придумаешь!

Похоже, по тому же пути хочет провести Канье и новую возлюбленную. Пока что он буквально вводит ее в модные круги, а потом – кто знает, подарит целую комнату одежды из своей новой коллаборации Yeezy Gap Engineered by Balenciaga, которую анонсировал на днях.

Джулия Фокс до романа с рэпером (фото: instagram.com/juliafox; Getty Images)