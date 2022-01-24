Канье Уэст и Джулия Фокс – звезды стритстайла на Неделе моды в Париже: яркие образы пары и других гостей
Канье Уэст и его новая возлюбленная Джулия Фокс прилетели в Париж на Неделю высокой моды, которая стартовала вчера, и ожидаемо стали самыми обсуждаемыми гостями показов.
Это первое появление пары на публике после того, как они решили официально объявить о своем романе, а потому оно привлекло внимание мировых СМИ.
Наряды музыкант и актриса выбирают исключительно в одном стиле, что, по всей видимости, должно символизировать их единение.
Как Канье, так и Джулия надели для шоу Kenzo стильные аутфиты из денима, дополненные смелыми трендовыми деталями. Рэпер красовался в голубых джинсах, а также объемной куртке такого же цвета, дополнив образ массивными резиновыми сапогами и черными солнцезащитными очками.
Канье Уэст и Джулия Фокс на показе Kenzo (фото: Getty Images)
А его девушка надела укороченный пиджак с конусами на груди в духе Мадонны, а также джинсы с заниженной талией, которые плавно "перетекали" в остроносые ботильоны.
Из аксессуаров актриса подобрала черные кожаные перчатки, сумочку им в тон, а также массивные серьги из золотого металла. Бьюти-образ завершили макияж с утрированно длинными стрелками и пучок на затылке.
Канье Уэст и Джулия Фокс на показе Schiaparelli (фото: Getty Images; instagram.com/voguefrance)
Для показа Schiaparelli знаменитости оделить также практически одинаково. Оба выбрали кожаные тотал луки. Причем Канье вновь показал свою любовь к балаклавам, полностью закрывающим лицо. А Джулия – к крупным аксессуарам.
Помимо Kenzo и Schiaparelli, свои шоу уже демонстрировали ALAÏA, Paco Rabanne и другие дома. Предлагаем изучить стильные образы с первых дней парижской Недели моды.
Гости первых показов (фото: Getty Images; instagram.com/pharrell; instagram.com/kenzo)
Также смотрите культовые образы Тьерри Мюглера, которые демонстрируют Ким Кардашьян, Ирина Шейк, Белла Хадид и другие знаменитости.
Ранее мы писали, как прошел показ последней коллекции Вирджила Абло для Louis Vuitton в рамках Парижской недели моды 2022.