Из экокожи и с разрезами: стилист показала самые актуальные модели брюк 2021-22
Какие брюки подойдут в холода (фото: instagram.com/hoskelsa)
В холодном сезоне брюки актуальны, как никогда: и согреться, и стильно пройтись до транспорта или на прогулку!
Самыми актуальними моделями по-прежнему остаються клеш, укороченные, из экокожи. Стилист Файила Кадырова в своем Instagram собрала примеры луков с самими модными моделями брюк на холода - для вдохновения.
Во что нарядиться, кроме джинсовых брюк (фото: instagram.com/hoskelsa)
Самые актуальные модели брюк 2021 / 2022
- Брюки с разрезами - созданы для тех, кто гонится за трендами.
- Трикотажные брюки - таят в себе опасность (если выбрать слишком прилегающий крой) - подчеркнут паховую область, низкое бедро, несовершенства фигуры (никого не хочу обидеть).
- Брюки палаццо - на мой скромный взгляд, самая универсальная модель (длину брючины корректируете под свой рост).
- Брюки из кожи / экокожи - чтобы брюки служили долго, важно выбрать изделие из качественного материала и максимально универсального кроя (прямой, палаццо, возможно, клеш).
- Спортивные брюки - при грамотной и современной стилизации в подобных брюках можно отправиться и в ресторан на ужин.
- Укороченные брюки - найдите корректную модель под свои параметры и носите их с любой обувью - начиная от вьетнамок и заканчивая грубыми ботинками.
- Брюки клеш - мечтают вновь вернуться в гардеробы модниц.
- Брюки прямого кроя - классика вне времени.
Какие брюки выбрать в 2021-22 (фото: instagram.com/faila_spb)
Раньше стилист показала, как сочетать аксессуары с одеждой в 2021-22.