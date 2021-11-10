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Из экокожи и с разрезами: стилист показала самые актуальные модели брюк 2021-22

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Среда 10 ноября 2021 11:09
Из экокожи и с разрезами: стилист показала самые актуальные модели брюк 2021-22 Какие брюки подойдут в холода (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Татьяна Турчаникова

В холодном сезоне брюки актуальны, как никогда: и согреться, и стильно пройтись до транспорта или на прогулку!

Самыми актуальними моделями по-прежнему остаються клеш, укороченные, из экокожи. Стилист Файила Кадырова в своем Instagram собрала примеры луков с самими модными моделями брюк на холода - для вдохновения.

Из экокожи и с разрезами: стилист показала самые актуальные модели брюк 2021-22Во что нарядиться, кроме джинсовых брюк (фото: instagram.com/hoskelsa)

Самые актуальные модели брюк 2021 / 2022

  • Брюки с разрезами - созданы для тех, кто гонится за трендами.

Из экокожи и с разрезами: стилист показала самые актуальные модели брюк 2021-22

  • Трикотажные брюки - таят в себе опасность (если выбрать слишком прилегающий крой) - подчеркнут паховую область, низкое бедро, несовершенства фигуры (никого не хочу обидеть).

Из экокожи и с разрезами: стилист показала самые актуальные модели брюк 2021-22

  • Брюки палаццо - на мой скромный взгляд, самая универсальная модель (длину брючины корректируете под свой рост).

Из экокожи и с разрезами: стилист показала самые актуальные модели брюк 2021-22

  • Брюки из кожи / экокожи - чтобы брюки служили долго, важно выбрать изделие из качественного материала и максимально универсального кроя (прямой, палаццо, возможно, клеш).

Из экокожи и с разрезами: стилист показала самые актуальные модели брюк 2021-22

  • Спортивные брюки - при грамотной и современной стилизации в подобных брюках можно отправиться и в ресторан на ужин.

Из экокожи и с разрезами: стилист показала самые актуальные модели брюк 2021-22

  • Укороченные брюки - найдите корректную модель под свои параметры и носите их с любой обувью - начиная от вьетнамок и заканчивая грубыми ботинками.

Из экокожи и с разрезами: стилист показала самые актуальные модели брюк 2021-22

  • Брюки клеш - мечтают вновь вернуться в гардеробы модниц.

Из экокожи и с разрезами: стилист показала самые актуальные модели брюк 2021-22

  • Брюки прямого кроя - классика вне времени.

Из экокожи и с разрезами: стилист показала самые актуальные модели брюк 2021-22Какие брюки выбрать в 2021-22 (фото: instagram.com/faila_spb)

Раньше стилист показала, как сочетать аксессуары с одеждой в 2021-22.

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