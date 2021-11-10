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З екошкіри і з розрізами: стиліст показала найактуальніші моделі брюк 2021-22

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Середа 10 листопада 2021 11:09
З екошкіри і з розрізами: стиліст показала найактуальніші моделі брюк 2021-22 Які штани підійдуть в холоди (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

У холодному сезоні штани актуальні, як ніколи: і зігрітися, і стильно пройтися до транспорту або на прогулянку!

Найактуальнішими моделями, як і раніше, залишаються кльош, укорочені, з екошкіри. Стиліст Файіла Кадирова у своєму Instagram зібрала приклади луків з самими модними моделями брюк на холоди - для натхнення.

З екошкіри і з розрізами: стиліст показала найактуальніші моделі брюк 2021-22У що вбратися, крім джинсових штанів (фото: instagram.com/hoskelsa)

Найактуальніші моделі брюк 2021 / 2022

  • Штани з розрізами - створені для тих, хто женеться за трендами.

З екошкіри і з розрізами: стиліст показала найактуальніші моделі брюк 2021-22

  • Трикотажні штани - приховують в собі небезпеку (якщо вибрати занадто прилеглий крій) - підкреслять пахову область, низьке стегно, недосконалості фігури (нікого не хочу образити).

З екошкіри і з розрізами: стиліст показала найактуальніші моделі брюк 2021-22

  • Штани палаццо - на мій скромний погляд, найуніверсальніша модель (довжину штанини коригуєте під свій зріст).

З екошкіри і з розрізами: стиліст показала найактуальніші моделі брюк 2021-22

  • Штани зі шкіри / екошкіри - щоб штани служили довго, важливо вибрати виріб з якісного матеріалу і максимально універсального крою (прямий, палаццо, можливо, кльош).

З екошкіри і з розрізами: стиліст показала найактуальніші моделі брюк 2021-22

  • Спортивні штани - при грамотній і сучасної стилізації в подібних брюках можна відправитися і в ресторан на вечерю.

З екошкіри і з розрізами: стиліст показала найактуальніші моделі брюк 2021-22

  • Укорочені брюки - знайдіть коректну модель під свої параметри і носіть їх з будь-яким взуттям, починаючи від в'єтнамок і закінчуючи грубими черевиками.

З екошкіри і з розрізами: стиліст показала найактуальніші моделі брюк 2021-22

  • Брюки кльош - мріють знову повернутися в гардероби модниць.

З екошкіри і з розрізами: стиліст показала найактуальніші моделі брюк 2021-22

  • Штани прямого крою - класика поза часом.

З екошкіри і з розрізами: стиліст показала найактуальніші моделі брюк 2021-22Які штани вибрати в 2021-22 (фото: instagram.com/faila_spb)

Раніше стиліст показала, як поєднувати аксесуари з одягом в 2021-22.

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