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Экзотическая красотка: Тина Кунаки блеснула точеной фигурой в роскошном платье от-кутюр

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Париж, Среда 11 августа 2021 21:32
Экзотическая красотка: Тина Кунаки блеснула точеной фигурой в роскошном платье от-кутюр Тина Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: RBC.UA

Тина Кунаки показала новый образ: она примерила необычное платье от мастера эпатажа Жана-Поля Готье.

Фото в блоге молодой жены Венсана Касселя невероятно вдохновили сеть.

Тина Кунаки славится своей экзотической внешностью: безупречная фигура, которую дополняют не менее совершенные черты лица: чувственные губы, точеный носик, выразительные глаза… В сочетании с пышной копной волос получилась бурная смесь, которую обожают фанаты и мэтры модной индустрии. Так, новый наряд Тины - от известного кутюрье Жана-Поля Готье. Сложно представить, что кто-то мог бы еще так его представить!

Экзотическая красотка: Тина Кунаки блеснула точеной фигурой в роскошном платье от-кутюрЭкзотическая красотка: Тина Кунаки блеснула точеной фигурой в роскошном платье от-кутюрЭкзотическая красотка: Тина Кунаки блеснула точеной фигурой в роскошном платье от-кутюрТина Кунаки в новом образе (фото: instagram.com/tinakunakey)

Облегающее по всей длине платье из струящейся серой ткани было украшено короткими рукавами с завязками, а также необычным экзотическим орнаментом. В нем Кунаки напомнила загадочную и прекрасную колдунью из сказочного леса. Она сделала несколько фото в движении, словно исполняя ритуальные танцы. Обворожительная красота девушки не оставила равнодушным никого - фанаты буквально засыпали страницу модели восторгами и словами любви.

Также ранее свою идеальную фигуру в микробикини продемонстрировала 48-летняя Хайди Клум.

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Тина Кунаки Венсан Кассель
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