Екзотична красуня: Тіна Кунакі блиснула витонченою фігурою в розкішній сукні від-кутюр

Тіна Кунакі славиться своєю екзотичною зовнішністю: бездоганна фігура, яку доповнюють не менш досконалі риси обличчя: чуттєві губи, точений носик, виразні очі... У поєднанні з пишною копицею волосся вийшла бурхлива суміш, яку обожнюють фанати і метри модної індустрії. Так, нове вбрання Тіни - від відомого кутюр'є Жана-Поля Готьє. Складно уявити, що хтось міг би ще так його піднести!

Тіна Кунакі в новому образі (фото: instagram.com/tinakunakey)

Облягаюче по всій довжині плаття з сірої тканини, що струмує, було прикрашено короткими рукавами із зав'язками, а також незвичайним екзотичним орнаментом. У ньому Кунакі нагадала загадкову і прекрасну чаклунку з казкового лісу. Вона зробила кілька фото в русі, немов виконуючи ритуальні танці. Чарівна краса дівчини не залишила байдужим нікого - фанати буквально засипали сторінку моделі захопленнями і словами любові.