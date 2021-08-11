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Екзотична красуня: Тіна Кунакі блиснула витонченою фігурою в розкішній сукні від-кутюр

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Париж, Середа 11 серпня 2021 21:32
Екзотична красуня: Тіна Кунакі блиснула витонченою фігурою в розкішній сукні від-кутюр Тіна Кунакі (фото: instagram.com/tinakunakey)
Автор: RBC.UA

Тіна Кунакі показала новий образ: вона приміряла незвичайну сукню від майстра епатажу Жана-Поля Готьє.

Фото в блозі молодої дружини Венсана Касселя неймовірно надихнули мережу.

Тіна Кунакі славиться своєю екзотичною зовнішністю: бездоганна фігура, яку доповнюють не менш досконалі риси обличчя: чуттєві губи, точений носик, виразні очі... У поєднанні з пишною копицею волосся вийшла бурхлива суміш, яку обожнюють фанати і метри модної індустрії. Так, нове вбрання Тіни - від відомого кутюр'є Жана-Поля Готьє. Складно уявити, що хтось міг би ще так його піднести!

Екзотична красуня: Тіна Кунакі блиснула витонченою фігурою в розкішній сукні від-кутюрЕкзотична красуня: Тіна Кунакі блиснула витонченою фігурою в розкішній сукні від-кутюрЕкзотична красуня: Тіна Кунакі блиснула витонченою фігурою в розкішній сукні від-кутюрТіна Кунакі в новому образі (фото: instagram.com/tinakunakey)

Облягаюче по всій довжині плаття з сірої тканини, що струмує, було прикрашено короткими рукавами із зав'язками, а також незвичайним екзотичним орнаментом. У ньому Кунакі нагадала загадкову і прекрасну чаклунку з казкового лісу. Вона зробила кілька фото в русі, немов виконуючи ритуальні танці. Чарівна краса дівчини не залишила байдужим нікого - фанати буквально засипали сторінку моделі захопленнями і словами любові.

Також раніше свою ідеальну фігуру в мікробікіні продемонструвала 48-річна Хайді Клум.

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Тина Кунаки Венсан Кассель
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