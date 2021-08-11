Экзотическая красотка: Тина Кунаки блеснула точеной фигурой в роскошном платье от-кутюр

Тина Кунаки славится своей экзотической внешностью: безупречная фигура, которую дополняют не менее совершенные черты лица: чувственные губы, точеный носик, выразительные глаза… В сочетании с пышной копной волос получилась бурная смесь, которую обожают фанаты и мэтры модной индустрии. Так, новый наряд Тины - от известного кутюрье Жана-Поля Готье. Сложно представить, что кто-то мог бы еще так его представить!

Тина Кунаки в новом образе (фото: instagram.com/tinakunakey)

Облегающее по всей длине платье из струящейся серой ткани было украшено короткими рукавами с завязками, а также необычным экзотическим орнаментом. В нем Кунаки напомнила загадочную и прекрасную колдунью из сказочного леса. Она сделала несколько фото в движении, словно исполняя ритуальные танцы. Обворожительная красота девушки не оставила равнодушным никого - фанаты буквально засыпали страницу модели восторгами и словами любви.