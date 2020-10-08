Эмили Ратаковски показала роскошное тело в экстремально коротком платье

Девушка порадовала фанатов

Эмили Ратаковски стала лицом новой коллекции известного американского бренда Nasty Gal. Этой радостной новостью девушка поделилась несколько дней тому, запостив соблазнительные фото с промо-кампании. А несколько часов назад выложила еще несколько луков из этой линии. На первых кадрах она примерила полосатое мини-платье "под зебру" и шляпку в ковбойском стиле с таким же принтом. Завершают образ красные босоножки на низком каблуке. Снимали Эмили на кожаном диване, где она принимала весьма соблазнительные позы.

Модель стала лицом новой коллекции (фото: instagram.com/emrata)

На новых фото она надела еще несколько комплектов в таком же стиле. Полюбоваться ими можно на видео, которым поделилась модель. Один аутфит она выделила особо – в голубом шелковом платье на одной бретельке, которое подчеркнуло ее совершенное тело. Эмили дополнила наряд белыми кроссовками и сиреневыми серьгами. Завершает лук знаменитости безупречная укладка, а также макияж в фиолетовых тонах.

Эмили в соблазнительных нарядах взорвала сеть (фото: instagram.com/emrata; instagram.com/nastygal)

У себя в блоге Эмили объявила, что коллекция уже поступила в продажу. Фанаты отреагировали мгновенно: "Отличные новости", "Ваши платья выглядят невероятно", "Вау, хочу себе такое же", "О боже, я хочу быть тобой", "Ты невероятна", "Хорошие вибрации только", "Люблю твою красоту", "Бомба", "Просто супер"… Что ж, наверняка коллекция будет иметь успех, как и все линии, созданные Ратаковски.

Модель умеет привлечь внимание к коллекции (фото: instagram.com/emrata; instagram.com/nastygal)

Напомним, ранее Эмили Ратаковски демонстрировала любимые вещи в спортивном стиле.