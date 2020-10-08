Емілі Ратаковскі показала розкішне тіло в екстремально короткому платті

Дівчина порадувала фанатів

Емілі Ратаковскі стала обличчям нової колекції відомого американського бренду Nasty Gal. Цією радісною новиною дівчина поділилася кілька днів тому, запостивши спокусливі фото з промо-кампанії. А кілька годин тому виклала ще кілька луків з цієї лінії. На перших кадрах вона приміряла смугасте міні-плаття "під зебру" і капелюшок у ковбойському стилі з таким принтом. Завершують образ червоні босоніжки на низькому каблуці. Знімали Емілі на шкіряному дивані, де вона постала у вельми спокусливих позах.

Модель стала обличчям нової колекції (фото: instagram.com/emrata)

На нових фото вона одягла ще кілька комплектів у такому ж стилі. Помилуватися ними можна на відео, яким поділилася модель. Один аутфіт вона виділила особливо – в блакитній шовковій сукні на одній бретельці, яка підкреслила її досконале тіло. Емілі доповнила врання білими кросівками та бузковими сережками. Завершує лук знаменитості бездоганна укладка, а також макіяж у фіолетових тонах.

Емілі в неймовірних нарядах підірвала мережа (фото: instagram.com/emrata; instagram.com/nastygal)

У себе в блозі Емілі оголосила, що колекція вже надійшла в продаж. Фанати відреагували миттєво:"Добрі новини", "Ваші сукні виглядають неймовірно", "Вау, хочу собі таке ж", "О боже, я хочу бути тобою", "Ти неймовірна", "Хороші вібрації тлише", "Люблю твою красу", "Бомба", "Просто супер"... Що ж, напевно колекція буде мати успіх, як і всі лінії, створені Ратаковскі.

Модель вміє привернути увагу до колекції (фото: instagram.com/emrata; instagram.com/nastygal)

Нагадаємо, раніше Емілі Ратаковскі демонструвала улюблені речі в спортивному стилі.