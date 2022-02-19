Эмили Ратаковски и Рианна демонстрируют самый модный принт этой весны

На этой неделе сразу несколько знаменитостей продемонстрировали, что анималистичный принт в тренде.

Как и с чем его носить, показывают Эмили Ратаковски и Рианна.

Эмили Ратаковски продемонстрировала пальто с леопардовым принтом во время шоу Michael Kors. В сочетании с укороченным жакетом, мини-юбкой и лодочками оно смотрелось необычно и стильно. А следом она была замечена в Нью-Йорке в тренче Proenza Schouler в одежде другой расцветки – тигровой.

Кампанию Эмили по возвращению животного принта поддержала и будущая мама – Рианна. Певица засветилась в Нью-Йорке в меховой куртке с «леопардом». Ее выход стал доказательством, что во время беременности можно и нужно одеваться ярко и необычно.