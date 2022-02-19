UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Эмили Ратаковски и Рианна демонстрируют самый модный принт этой весны

Автор: Ольга Турчаникова

На этой неделе сразу несколько знаменитостей продемонстрировали, что анималистичный принт в тренде.

Как и с чем его носить, показывают Эмили Ратаковски и Рианна.

Эмили Ратаковски продемонстрировала пальто с леопардовым принтом во время шоу Michael Kors. В сочетании с укороченным жакетом, мини-юбкой и лодочками оно смотрелось необычно и стильно. А следом она была замечена в Нью-Йорке в тренче Proenza Schouler в одежде другой расцветки – тигровой.

Кампанию Эмили по возвращению животного принта поддержала и будущая мама – Рианна. Певица засветилась в Нью-Йорке в меховой куртке с «леопардом». Ее выход стал доказательством, что во время беременности можно и нужно одеваться ярко и необычно.

Тпкже смотрите на необычный Instagram-аккаунт, где герои "Эйфории" стали куклами Barbie.

Ранее мы показывали топ-5 ультрамодных вещей из гардероба беременной Рианны.

Читайте LITE в Google News
РианнаЭмили РатаковскиШоу-бизнесМодные тренды