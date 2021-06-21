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Это любовь: Роузи Хантингтон-Уайтли показала редкое фото с мужем и подросшим сыном

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Великобритания, Понедельник 21 июня 2021 22:23
Это любовь: Роузи Хантингтон-Уайтли показала редкое фото с мужем и подросшим сыном Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: RBC.UA

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем вместе больше 10 лет. Но пара по-прежнему предпочитает скрывать свои отношения от посторонних глаз. На странице британской модели и бизнесвумен не так много фото с любимым мужчиной. А он и вовсе не подписан на свою девушку. Сына пара также старается прятать от папарацци и подписчиков.

Но накануне Роузи в который раз доказала, что не обязательно постить общие снимки, чтобы оставаться счастливой семьей.

На новом фото в блоге модели позирует возлюбленный Хантингтон-Уайтли - Джейсон Стэтхем, а также их общий сын Джек. Фото сделано во время прогулки на яхте, и пока счастливый отец наблюдает за ребенком, малыш с любопытством изучает все вокруг.

Это любовь: Роузи Хантингтон-Уайтли показала редкое фото с мужем и подросшим сыномДжейсон Стетхэм с сыном (фото: instagram.com/rosiehw)

"Как описать такую любовь?! С Днем Отца @jasonstatham, мы тебя любим", - написала Роузи под фото. Поклонники принялись благодарить ее за столь трогательный пост. А также отметили, что Джек уже заметно подрос. Кстати, 24-го июня малышу исполнится уже 4.

Напомним, Роузи и Джейсон познакомились на пике карьеры Роузи, когда она блистала на подиумах лучших брендов, включая Victoria’s Secret. По словам актера, он был просто очарован девушкой. А сама Роузи позже рассказала, что это была любовь с первого взгляда.

К слову, не так давно Роузи призналась, что мечтает родить еще детей от Джейсона.

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