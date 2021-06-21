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Це любов: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала рідкісне фото з чоловіком і 3-річним сином

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Великобританія, Понеділок 21 червня 2021 22:23
Це любов: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала рідкісне фото з чоловіком і 3-річним сином Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: RBC.UA

Роузі Хантінгтон-Уайтлі і Джейсон Стетхем разом більше 10 років. Але пара як і раніше вважає за краще приховувати свої відносини від сторонніх очей. На сторінці британської моделі і бізнесвумен не так багато фото з коханим чоловіком. А він і зовсім не підписаний на свою дівчину. Сина пара також намагається ховати від папараці і послідовувачів.

Але напередодні Роузі вкотре довела, що не обов'язково постити спільні знімки, щоб залишатися щасливою сім'єю.

На новому фото в блозі моделі позує коханий Хантінгтон-Уайтлі - Джейсон Стетхем, а також їх спільний син Джек. Фото зроблено під час прогулянки на яхті, і поки щасливий батько спостерігає за дитиною, малюк з цікавістю вивчає все навколо.

Це любов: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала рідкісне фото з чоловіком і 3-річним синомДжейсон Стетхем з сином (фото: instagram.com/rosiehw)

"Як описати таку любов?! З Днем Батька @jasonstatham, ми тебе любимо", - написала Роузі під фото. Шанувальники почали дякувати їй за такий зворушливий пост. А також зазначили, що Джек вже помітно підріс. До речі, 24-го червня малюку виповниться вже 4.

Нагадаємо, Роузі і Джейсон познайомилися на піку кар'єри Роузі, коли вона блищала на подіумах кращих брендів, включаючи Victoria's Secret. За словами актора, він був просто зачарований дівчиною. А сама Роузі пізніше розповіла, що це була любов з першого погляду.

До слова, не так давно Роузі зізналася, що мріє народити ще дітей від Джейсона.

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сын Джейсон Стетхэм Роузі Хантінгтон-Уайтлі
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