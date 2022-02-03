Это любовь: украинский бренд Frolov показал, как нарядиться на День святого Валентина (фото)

Как насчет полосатого лонгслива для двоих? (фото: instagram.com/frolovheart)

День святого Валентина вот-вот настанет, а вы еще не определились, в чем идти на ужин с любимым? Ловите идеи! Украинский бренд Frolov презентовал капсульную коллекцию специально к 14 февраля. Вдохновительницей на создание коллекции стала итальянская певица Рафаэлла Карри. Саундтрек к кампейну – композиция Лилу45 – подходит к празднику всех влюбленных как нельзя лучше, он призывает "заниматься любовью и быть свободными".

Фото и видеороликом бренд поделился в своих соцсетях и на официальном сайте.

По признанию дизайнера Ивана Фролова, своей коллекцией он хотел передать легкость и динамику бальных танцев, соблазнительность итальянского диско. А еще - тонкий юмор, такой, как в фильмах знаменитых итальянских режиссеров и Феллини и Соррентино. Коллекция Amore mio – это приталенные комбинезоны, боди, корсеты с V-вырезами, мини-платья, образы с асимметричными элементами и изюминка – полосатый лонгслив, в который, при желании, поместятся двое. Видео кампейна уже во второй раз доверили снять режиссеру Юрию Движону, который до этого работал над роликом свадебной коллекцией бренда. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FROLOV (@frolovheart)