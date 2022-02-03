Це кохання: український бренд Frolov показав, як вбратися на День святого Валентина (фото)
День святого Валентина ось-ось настане, а ви ще не визначилися, в чому йти на вечерю з коханим? Ловіть ідеї!
Український бренд Frolov презентував капсульну колекцію спеціально до 14 лютого. Натхненницею на створення колекції стала італійська співачка Рафаелла Каррі.
Саундтрек до кампейну - композиція Лілу45 - підходить до Свята всіх закоханих якнайкраще, він закликає "займатися любов'ю і бути вільними".
Фото і відеороликом бренд поділився у своїх соцмережах і на офіційному сайті.
За визнанням дизайнера Івана Фролова, своєю колекцією він хотів передати легкість і динаміку бальних танців, спокусливість італійського диско.
А ще - тонкий гумор, такий, як у фільмах знаменитих італійських режисерів і Фелліні і Соррентіно.
Колекція Amore mio - це приталені комбінезони, боді, корсети з V-вирізами, міні-сукні, образи з асиметричними елементами і родзинка – смугастий лонгслів, в який, при бажанні, помістяться двоє.
Відео кампейну вже вдруге довірили зняти режисерові Юрію Двіжону, який до цього працював над роликом весільної колекції бренду.
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