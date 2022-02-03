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Це кохання: український бренд Frolov показав, як вбратися на День святого Валентина (фото)

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Четвер 03 лютого 2022 20:07
Це кохання: український бренд Frolov показав, як вбратися на День святого Валентина (фото) Як щодо смугастого лонгсліва для двох? (фото: instagram.com/frolovheart)
Автор: Тетяна Турчанікова

День святого Валентина ось-ось настане, а ви ще не визначилися, в чому йти на вечерю з коханим? Ловіть ідеї!

Український бренд Frolov презентував капсульну колекцію спеціально до 14 лютого. Натхненницею на створення колекції стала італійська співачка Рафаелла Каррі.

Саундтрек до кампейну - композиція Лілу45 - підходить до Свята всіх закоханих якнайкраще, він закликає "займатися любов'ю і бути вільними".

Фото і відеороликом бренд поділився у своїх соцмережах і на офіційному сайті.

Це кохання: український бренд Frolov показав, як вбратися на День святого Валентина (фото)

За визнанням дизайнера Івана Фролова, своєю колекцією він хотів передати легкість і динаміку бальних танців, спокусливість італійського диско.

А ще - тонкий гумор, такий, як у фільмах знаменитих італійських режисерів і Фелліні і Соррентіно.

Це кохання: український бренд Frolov показав, як вбратися на День святого Валентина (фото)

Колекція Amore mio - це приталені комбінезони, боді, корсети з V-вирізами, міні-сукні, образи з асиметричними елементами і родзинка – смугастий лонгслів, в який, при бажанні, помістяться двоє.

Це кохання: український бренд Frolov показав, як вбратися на День святого Валентина (фото)

Відео кампейну вже вдруге довірили зняти режисерові Юрію Двіжону, який до цього працював над роликом весільної колекції бренду.

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