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Это тело! Хейли Бибер восхитила безупречной фигурой в ультрамодном бикини

Новина українською →
США, Среда 09 июня 2021 22:19
Это тело! Хейли Бибер восхитила безупречной фигурой в ультрамодном бикини Хейли Бибер (фото: instagram.com/haileybieber)
Автор: Lite

Хейли Бибер - известная икона стиля, которая даже в обычные повседневные луки стремится привнести изюминку.

Новый пост жена Джастина Бибера посвятила самой необходимой летней вещичке - купальнику.

Хейли позирует в ультрамодном бикини с принтом под зебру. А дополняют ее лук джемпер крупной вязки и жизнерадостной расцветки, панама темно-зеленого цвета и очки в фисташковой оправе. Девушка лежит на траве, подставив свое безупречное тело солнцу и посылая фанатам воздушный поцелуй.

Это тело! Хейли Бибер восхитила безупречной фигурой в ультрамодном бикини

Это тело! Хейли Бибер восхитила безупречной фигурой в ультрамодном бикини

Это тело! Хейли Бибер восхитила безупречной фигурой в ультрамодном бикиниЭто тело! Хейли Бибер восхитила безупречной фигурой в ультрамодном бикиниЭто тело! Хейли Бибер восхитила безупречной фигурой в ультрамодном бикини

Хейли Бибер показала модные варинаты бикини (фото: instagram.com/haileybieber)

Ранее модель показала и другие варианты бикини. В посте Хейли продемонстрировала много снимков со своими друзьями. И между ними выложила и свои горячие фото. Бибер лежит на надувном матрасе в купальнике с размытым принтом, а также ярко-желтом бикини и оттенка индиго.

Все варианты отлично смотрятся на загорелом совершенном теле 24-летней красавицы. В качестве аксессуаров она подобрала тонкую золотую цепочку, дутые серьги-кольца, а также массивные цепи-колье. Берем на заметку!

Ранее Хейли показала съемку для глянца, где продемонстрировала другие стильные вещи лета 2021.

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