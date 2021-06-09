Це тіло! Хейлі Бібер захопила бездоганною фігурою в ультрамодному бікіні

Хейлі позує в ультрамодному бікіні з принтом під зебру. А доповнюють її лук джемпер грубої в'язки і життєрадісного забарвлення, панама темно-зеленого кольору і окуляри в фісташковій оправі. Дівчина лежить на траві, підставивши своє бездоганне тіло сонцю і посилаючи фанатам повітряний поцілунок.

Хейлі Бібер показала модні варинати бікіні (фото: instagram.com/haileybieber)

Раніше модель показала і інші варіанти бікіні. У пості Хейлі продемонструвала багато знімків зі своїми друзями. І між ними виклала і свої гарячі фото. Бібер лежить на надувному матраці в купальнику з розмитим принтом, а також яскраво-жовтому бікіні і відтінку індиго.

Всі варіанти відмінно виглядають на засмаглому досконалому тілі 24-річної красуні. В якості аксесуарів вона підібрала тонкий золотий ланцюжок, дуті сережки-кільця, а також масивні ланцюги-кольє. Беремо на озброєння!