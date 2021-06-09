Это тело! Хейли Бибер восхитила безупречной фигурой в ультрамодном бикини

Хейли позирует в ультрамодном бикини с принтом под зебру. А дополняют ее лук джемпер крупной вязки и жизнерадостной расцветки, панама темно-зеленого цвета и очки в фисташковой оправе. Девушка лежит на траве, подставив свое безупречное тело солнцу и посылая фанатам воздушный поцелуй.

Хейли Бибер показала модные варинаты бикини (фото: instagram.com/haileybieber)

Ранее модель показала и другие варианты бикини. В посте Хейли продемонстрировала много снимков со своими друзьями. И между ними выложила и свои горячие фото. Бибер лежит на надувном матрасе в купальнике с размытым принтом, а также ярко-желтом бикини и оттенка индиго.

Все варианты отлично смотрятся на загорелом совершенном теле 24-летней красавицы. В качестве аксессуаров она подобрала тонкую золотую цепочку, дутые серьги-кольца, а также массивные цепи-колье. Берем на заметку!