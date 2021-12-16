Это тренд: какое платье есть в гардеробе всех королевских особ - от Кейт Миддлтон до принцессы Дианы

Женщины королевских семей никогда не отказывают себе в удовольствии выйти в свет в очередном роскошном образе. Каждая из них может похвастаться обширной коллекцией вечерних платьев самых разных стилей и оттенков.

Но есть нечто, что одинаково гипнотически действует на всех – пайетки . Предлагаем полюбоваться, какие платья с вечно модными блестками выбирают самые знаменитые иконы стиля и как их носят.

Королева Летиция

Платье с вертикальными полосами зрительно делает модельную фигуру королевы Летиции еще стройнее. А пайетки придают образу торжественности. К тому они так заманчиво перекликаются с блестками на веках.

Принцесса Беатрис

Старшая дочь герцога Йоркского выбрала облегающее вечернее платье на одно плечо с россыпями пайеток, которое дополнила серым клатчем и браслетами.

Кейт Миддлтон

В последнее время Кейт регулярно появляется в расшитых пайетками платьях. Но этот образ сделало ее буквально звездой вечера.

Китти Спенсер

Племянница принцессы Дианы – настоящая икона стиля и амбассадор Dolce&Gabbana – регулярно демонстрирует свою любовь к пайеткам.

Меган Маркл

Меган любит классические образы, но от пайеток отказаться также не смогла. Блестящий топ с белым цветочным рисунком стал удачным дополнением к лаконичной юбке.

Принцсесса Диана

Блестящий во всех смыслах образ Леди Ди – доказательство, что с пайетками невозможно перестараться. А драгоценное колье только добавляет образу лоска.