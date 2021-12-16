Це тренд: яке плаття є в гардеробі всіх королівських осіб - від Кейт Міддлтон до принцеси Діани
Жінки королівських сімей ніколи не відмовляють собі в задоволенні вийти в світ в черговому розкішному образі. Кожна з них може похвалитися великою колекцією вечірніх суконь різних стилів і відтінків.
Але є щось, що однаково гіпнотично діє на всіх – паєтки. Пропонуємо помилуватися, які сукні з вічно модними блискітками вибирають найзнаменитіші ікони стилю і як їх носять.
Королева Летиція
Сукня з вертикальними смугами робить модельну фігуру королеви Летиції зорово ще стрункішою. А паєтки додають йому урочистості. До того вони так заманливо перегукуються з блискітками на повіках.
Принцеса Беатріс
Старша дочка герцога Йоркського вибрала облягаючу вечірню сукню на одне плече з розсипами паєток, яку доповнила сірим клатчем і браслетами.
Кейт Міддлтон
Останнім часом Кейт регулярно з'являється в розшитих паєтками сукнях. Але цей образ зробило її буквально зіркою вечора.
Кітті Спенсер
Племінниця принцеси Діани - справжня ікона стилю і амбасадор Dolce&Gabbana - регулярно демонструє свою любов до паєток.
Меган Маркл
Меган любить класичні образи, але від паєток відмовитися також не змогла. Блискучий топ з білим квітковим малюнком став вдалим доповненням до лаконічної спідниці.
Принцсесса Діана
Блискучий у всіх сенсах образ Леді Ді - доказ, що з паєтками неможливо перестаратися. А дорогоцінне кольє тільки додає образу лиску.
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