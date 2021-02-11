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Ей точно 54? Синди Кроуфорд блеснула точеной фигурой для известного глянца

Новина українською → США, Четверг 11 февраля 2021 22:01
Ей точно 54? Синди Кроуфорд блеснула точеной фигурой для известного глянца Синди Кроуфорд (фото: instagram.com/montezinos_photography)
Автор: Lite

Синди Кроуфорд снялась для мартовского выпуска журнала Red Magazine. 54-летняя супермодель блистает в стильных нарядах, которые подчеркнули ее неувядающую красоту и по-прежнему стройную фигуру.

Фото с новой съемки на берегу океана Синди выложила в своем блоге, собрав целый шквал комплиментов. В полосатом джемпере и белом купальнике, 54-летняя супермодель выглядит невероятно молодой.

В интервью модель рассказала много интересных подробностей своей личной жизни. К примеру, как им с Рэнди Гербером удалось сохранить счастливый брак на протяжении 22 лет. Секретных ингредиента всего два.

Первый из них - дружба, а второй - притяжение. "С мужем я чувствую, что даже если бы мы не были вместе, мы были бы друзьями. Конечно, у вас должна быть сексуальная химия, но наши отношения основаны на дружбе и взаимном уважении".

Ей точно 54? Синди Кроуфорд блеснула точеной фигурой для известного глянцаЕй точно 54? Синди Кроуфорд блеснула точеной фигурой для известного глянцаЕй точно 54? Синди Кроуфорд блеснула точеной фигурой для известного глянцаЕй точно 54? Синди Кроуфорд блеснула точеной фигурой для известного глянцаЕй точно 54? Синди Кроуфорд блеснула точеной фигурой для известного глянца

Синди Кроуфорд покорила сеть красотой (фото: instagram.com/montezinos_photography)

Что касается воспитания детей, Синди тоже может дать ценный совет.

"Воспитание - самая трудная и самая вознаграждаемая работа, - говорит она. - Мы с Рэнди заставили наших детей почувствовать себя включенными. Если к нам приходили друзья на ужин, они сидели с нами, и я думаю, это сослужило хорошую службу. Им всегда было комфортно находиться среди взрослых и задавать вопросы".

Также мама уверена, что не стоит предлагать помощь детям, если ее не попросят. "Вы хотите делать все для своих детей, но когда я отступаю, и они приходят ко мне за советом, они с большей вероятностью будут слушать. Когда я предлагаю это без запроса, это их просто раздражает", - поделилась она.

Ранее Синди показала архивное фото, которое произвело фурор в сети.

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