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Їй точно 54? Сінді Кроуфорд блиснула витонченою фігурою для відомого глянцю

Новость на русском → США, Четвер 11 лютого 2021 22:01
Їй точно 54? Сінді Кроуфорд блиснула витонченою фігурою для відомого глянцю Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/montezinos_photography)
Автор: Lite

Сінді Кроуфорд знялася для березневого випуску журналу Red Magazine. 54-річна супермодель блищить в стильних вбраннях, які підкреслили її нев'янучу красу, а також, як і раніше, струнку фігуру.

Фото з нової зйомки на березі океану Сінді виклала у своєму блозі, зібравши цілий шквал компліментів. В смугастому джемпері і білому купальнику, 54-річна супермодель виглядає неймовірно молодою.

В інтерв'ю модель розповіла багато цікавих подробиць свого особистого життя. Приміром, як їм з Ренді Гербером вдалося зберегти щасливий шлюб протягом 22 років. Секретних інгредієнта всього два.

Перший з них - дружба, а другий - тяжіння. "З чоловіком я відчуваю, що навіть якщо б ми не були разом, ми були б друзями. Звичайно, у вас повинна бути сексуальна хімія, але наші відносини засновані на дружбі і взаємній повазі".

Їй точно 54? Сінді Кроуфорд блиснула витонченою фігурою для відомого глянцюЇй точно 54? Сінді Кроуфорд блиснула витонченою фігурою для відомого глянцюЇй точно 54? Сінді Кроуфорд блиснула витонченою фігурою для відомого глянцюЇй точно 54? Сінді Кроуфорд блиснула витонченою фігурою для відомого глянцюЇй точно 54? Сінді Кроуфорд блиснула витонченою фігурою для відомого глянцю

Сінді Кроуфорд підкорила мережу красою (фото: instagram.com/montezinos_photography)

Що стосується виховання дітей, Сінді теж може дати цінну раду.

"Виховання - найважча і найбільш винагороджувана робота, - каже вона. - Ми з Ренді змусили наших дітей відчути себе включеними. Якщо до нас приходили друзі на вечерю, вони сиділи з нами, і я думаю, це послужила гарну службу. Їм завжди було комфортно бцти серед дорослих і задавати питання".

Також мама впевнена, що не варто пропонувати допомогу дітям, якщо її не попросять. "Ви хочете робити все для своїх дітей, але коли я відступаю, і вони приходять до мене за порадою, вони з більшою ймовірністю будуть слухати. Коли я пропоную це сама, це їх просто дратує", - поділилася вона.

Раніше Сінді показала архівне фото, яке справило фурор в мережі.

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