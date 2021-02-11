Їй точно 54? Сінді Кроуфорд блиснула витонченою фігурою для відомого глянцю

Сінді Кроуфорд знялася для березневого випуску журналу Red Magazine. 54-річна супермодель блищить в стильних вбраннях, які підкреслили її нев'янучу красу, а також, як і раніше, струнку фігуру.

В інтерв'ю модель розповіла багато цікавих подробиць свого особистого життя. Приміром, як їм з Ренді Гербером вдалося зберегти щасливий шлюб протягом 22 років. Секретних інгредієнта всього два.

Перший з них - дружба, а другий - тяжіння. "З чоловіком я відчуваю, що навіть якщо б ми не були разом, ми були б друзями. Звичайно, у вас повинна бути сексуальна хімія, але наші відносини засновані на дружбі і взаємній повазі".

Сінді Кроуфорд підкорила мережу красою (фото: instagram.com/montezinos_photography)

Що стосується виховання дітей, Сінді теж може дати цінну раду.

"Виховання - найважча і найбільш винагороджувана робота, - каже вона. - Ми з Ренді змусили наших дітей відчути себе включеними. Якщо до нас приходили друзі на вечерю, вони сиділи з нами, і я думаю, це послужила гарну службу. Їм завжди було комфортно бцти серед дорослих і задавати питання".

Також мама впевнена, що не варто пропонувати допомогу дітям, якщо її не попросять. "Ви хочете робити все для своїх дітей, але коли я відступаю, і вони приходять до мене за порадою, вони з більшою ймовірністю будуть слухати. Коли я пропоную це сама, це їх просто дратує", - поділилася вона.