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Ей точно 54? Синди Кроуфорд блеснула точеной фигурой для известного глянца

Автор: Lite

Синди Кроуфорд снялась для мартовского выпуска журнала Red Magazine. 54-летняя супермодель блистает в стильных нарядах, которые подчеркнули ее неувядающую красоту и по-прежнему стройную фигуру.

Фото с новой съемки на берегу океана Синди выложила в своем блоге, собрав целый шквал комплиментов. В полосатом джемпере и белом купальнике, 54-летняя супермодель выглядит невероятно молодой.

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В интервью модель рассказала много интересных подробностей своей личной жизни. К примеру, как им с Рэнди Гербером удалось сохранить счастливый брак на протяжении 22 лет. Секретных ингредиента всего два.

Первый из них - дружба, а второй - притяжение. "С мужем я чувствую, что даже если бы мы не были вместе, мы были бы друзьями. Конечно, у вас должна быть сексуальная химия, но наши отношения основаны на дружбе и взаимном уважении".

Синди Кроуфорд покорила сеть красотой (фото: instagram.com/montezinos_photography)

Что касается воспитания детей, Синди тоже может дать ценный совет.

"Воспитание - самая трудная и самая вознаграждаемая работа, - говорит она. - Мы с Рэнди заставили наших детей почувствовать себя включенными. Если к нам приходили друзья на ужин, они сидели с нами, и я думаю, это сослужило хорошую службу. Им всегда было комфортно находиться среди взрослых и задавать вопросы".

Также мама уверена, что не стоит предлагать помощь детям, если ее не попросят. "Вы хотите делать все для своих детей, но когда я отступаю, и они приходят ко мне за советом, они с большей вероятностью будут слушать. Когда я предлагаю это без запроса, это их просто раздражает", - поделилась она.

Ранее Синди показала архивное фото, которое произвело фурор в сети.

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