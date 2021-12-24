Фактурная вязка и яркий цвет: стилист показала, как правильно выбрать шарф на зиму 2022

Стильная зима требует стильного разбора гардероба! Какие шубы выбрать и каким сапогам отдать предпочтение, все уже более-менее выяснили.

На этот раз стилист Файила Кадырова в своем Instagram "разобрала" на атомы объемный шарф.

"Этот аксессуар может стать прекрасным дополнием к образу или его финальным штрихом, стать интересной изюминкой или вывести весь образ на новую высоту!".

Стилист посоветовала экспериментировать, пробовать, расширять свой горизонт – и не быть скучными этой зимой. Утепляться стоит стильно и актуально!

Какой шарф выбрать на зиму 2022

С логотипом брендов

Объемный цветной шарф

Шарф в клетку

Как носить шарф зимой 2022

Набросить на шею

На одно плечо

Шапка и шарф разных фактур

Палантин - на плечи

Замените шарф на балаклаву

https://www.instagram.com/faila_spb/