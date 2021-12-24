Фактурная вязка и яркий цвет: стилист показала, как правильно выбрать шарф на зиму 2022
Шарф (фото: pexels.com)
Стильная зима требует стильного разбора гардероба! Какие шубы выбрать и каким сапогам отдать предпочтение, все уже более-менее выяснили.
На этот раз стилист Файила Кадырова в своем Instagram "разобрала" на атомы объемный шарф.
"Этот аксессуар может стать прекрасным дополнием к образу или его финальным штрихом, стать интересной изюминкой или вывести весь образ на новую высоту!".
Стилист посоветовала экспериментировать, пробовать, расширять свой горизонт – и не быть скучными этой зимой. Утепляться стоит стильно и актуально!
Какой шарф выбрать на зиму 2022
- С логотипом брендов
- Объемный цветной шарф
- Шарф в клетку
Как носить шарф зимой 2022
- Набросить на шею
- На одно плечо
- Шапка и шарф разных фактур
- Палантин - на плечи
- Замените шарф на балаклаву
https://www.instagram.com/faila_spb/
Раньше стилист показала самые модные прически 2022.