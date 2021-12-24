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Фактурная вязка и яркий цвет: стилист показала, как правильно выбрать шарф на зиму 2022

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Пятница 24 декабря 2021 18:07
Фактурная вязка и яркий цвет: стилист показала, как правильно выбрать шарф на зиму 2022 Шарф (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Стильная зима требует стильного разбора гардероба! Какие шубы выбрать и каким сапогам отдать предпочтение, все уже более-менее выяснили.

На этот раз стилист Файила Кадырова в своем Instagram "разобрала" на атомы объемный шарф.

"Этот аксессуар может стать прекрасным дополнием к образу или его финальным штрихом, стать интересной изюминкой или вывести весь образ на новую высоту!".

Стилист посоветовала экспериментировать, пробовать, расширять свой горизонт – и не быть скучными этой зимой. Утепляться стоит стильно и актуально!

Какой шарф выбрать на зиму 2022

  • С логотипом брендов

Фактурная вязка и яркий цвет: стилист показала, как правильно выбрать шарф на зиму 2022

  • Объемный цветной шарф

Фактурная вязка и яркий цвет: стилист показала, как правильно выбрать шарф на зиму 2022

  • Шарф в клетку

Фактурная вязка и яркий цвет: стилист показала, как правильно выбрать шарф на зиму 2022

Как носить шарф зимой 2022

  • Набросить на шею

Фактурная вязка и яркий цвет: стилист показала, как правильно выбрать шарф на зиму 2022

  • На одно плечо

Фактурная вязка и яркий цвет: стилист показала, как правильно выбрать шарф на зиму 2022

  • Шапка и шарф разных фактур

Фактурная вязка и яркий цвет: стилист показала, как правильно выбрать шарф на зиму 2022

  • Палантин - на плечи

Фактурная вязка и яркий цвет: стилист показала, как правильно выбрать шарф на зиму 2022

  • Замените шарф на балаклаву

Фактурная вязка и яркий цвет: стилист показала, как правильно выбрать шарф на зиму 2022

https://www.instagram.com/faila_spb/

Раньше стилист показала самые модные прически 2022.

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