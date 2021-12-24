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Фактурна в'язка і яскравий колір: стиліст показала, як правильно обрати шарф на зиму 2022

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П'ятниця 24 грудня 2021 18:07
Фактурна в'язка і яскравий колір: стиліст показала, як правильно обрати шарф на зиму 2022 Шарф (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Стильна зима вимагає стильного розбору гардеробу! Які шуби вибрати і яким чобіт віддати перевагу, всі вже більш-менш з'ясували.

Цього разу стиліст Файіла Кадирова у своєму Instagram "розібрала" на атоми об'ємний шарф.

"Цей аксесуар може стати прекрасним доповненням до образу або його фінальним штрихом, стати цікавою родзинкою або вивести весь образ на нову висоту!".

Стиліст порадила експериментувати, пробувати, розширювати свій горизонт – і не бути нудними цієї зимою. Утеплятися варто стильно і актуально!

Який шарф вибрати на зиму 2022

  • З логотипом брендів

Фактурна в'язка і яскравий колір: стиліст показала, як правильно обрати шарф на зиму 2022

  • Об'ємний кольоровий шарф

Фактурна в'язка і яскравий колір: стиліст показала, як правильно обрати шарф на зиму 2022

  • Шарф в клітку

Фактурна в'язка і яскравий колір: стиліст показала, як правильно обрати шарф на зиму 2022

Як носити шарф взимку 2022

  • Накинути на шию

Фактурна в'язка і яскравий колір: стиліст показала, як правильно обрати шарф на зиму 2022

  • На одне плече

Фактурна в'язка і яскравий колір: стиліст показала, як правильно обрати шарф на зиму 2022

  • Шапка і шарф різних фактур

Фактурна в'язка і яскравий колір: стиліст показала, як правильно обрати шарф на зиму 2022

  • Палантин - на плечі

Фактурна в'язка і яскравий колір: стиліст показала, як правильно обрати шарф на зиму 2022

  • Замініть шарф на балаклаву

Фактурна в'язка і яскравий колір: стиліст показала, як правильно обрати шарф на зиму 2022

https://www.instagram.com/faila_spb/

Раніше стиліст показала наймодніші зачіски 2022.

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