Фактурна в'язка і яскравий колір: стиліст показала, як правильно обрати шарф на зиму 2022

Стильна зима вимагає стильного розбору гардеробу! Які шуби вибрати і яким чобіт віддати перевагу, всі вже більш-менш з'ясували.

Цього разу стиліст Файіла Кадирова у своєму Instagram "розібрала" на атоми об'ємний шарф.

"Цей аксесуар може стати прекрасним доповненням до образу або його фінальним штрихом, стати цікавою родзинкою або вивести весь образ на нову висоту!".

Стиліст порадила експериментувати, пробувати, розширювати свій горизонт – і не бути нудними цієї зимою. Утеплятися варто стильно і актуально!

Який шарф вибрати на зиму 2022

З логотипом брендів

Об'ємний кольоровий шарф

Шарф в клітку

Як носити шарф взимку 2022

Накинути на шию

На одне плече

Шапка і шарф різних фактур

Палантин - на плечі

Замініть шарф на балаклаву

https://www.instagram.com/faila_spb/