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Фактурная вязка и яркий цвет: стилист показала, как правильно выбрать шарф на зиму 2022

Автор: Татьяна Турчаникова

Стильная зима требует стильного разбора гардероба! Какие шубы выбрать и каким сапогам отдать предпочтение, все уже более-менее выяснили.

На этот раз стилист Файила Кадырова в своем Instagram "разобрала" на атомы объемный шарф.

"Этот аксессуар может стать прекрасным дополнием к образу или его финальным штрихом, стать интересной изюминкой или вывести весь образ на новую высоту!".

Стилист посоветовала экспериментировать, пробовать, расширять свой горизонт – и не быть скучными этой зимой. Утепляться стоит стильно и актуально!

Какой шарф выбрать на зиму 2022

  • С логотипом брендов

  • Объемный цветной шарф

  • Шарф в клетку

Как носить шарф зимой 2022

  • Набросить на шею

  • На одно плечо

  • Шапка и шарф разных фактур

  • Палантин - на плечи

  • Замените шарф на балаклаву

https://www.instagram.com/faila_spb/

Раньше стилист показала самые модные прически 2022.

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