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Fashion-фотограф раскрыла украинкам секрет удачного кадра: это здорово поможет

Автор: Lite

Эксперт модельного реалити "Супер Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк знает о красивой фотографии все. Ведь это то, чем она занимается всю жизнь. Попасть на фотосессию к ней мечтает чуть ли не каждая украинка.

Правда, чаще всего сегодня это удается или топовым украинским артистам – Насте Каменских, Оле Поляковой, Даше Астафьевой и другим, или участницам шоу, которое Новый канал показывает по понедельникам.

А с остальными Соня с радостью поделилась главным секретом удачного фото. Эти советы, кстати, помогут вам сделать фото у елки самыми крутыми!

"Перед тем, как фотографироваться, внимательно рассмотрите себя в зеркале: запомните выгодные ракурсы и выражение лица – это здорово поможет и на профессиональной съемке, и при групповом фото на каком-то милом сердцу ивенте", – рассказала Соня в интервью журналу "Добрые советы".

А еще, чтобы хорошо выглядеть не только в кадре, но и в повседневной жизни, необходимо разобраться в себе и побороть комплексы.

"Я, например, принимаю то, с чем ничего нельзя сделать, и бесконечно стараюсь улучшить то, что улучшению доступно (в рамках разумного, конечно). Глупо, например, страдать всю жизнь по поводу роста, который никак не изменишь, но не пытаться лечить кожу и сбрасывать лишний вес, если он мешает", – поделилась эксперт модельного реалити.

Соня Плакидюк (фото: instagram.com/moi_sofism)

Ранее популярный украинский модельер Андре Тан рассказал, какие юбки модно носить этой зимой.

Также вам понравится новость о том, как Хейли Бибер, Белла Хадид, Эмили Ратаковски и другие звезды учат носить пуховики.

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