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Фатин, трикотаж и плиссе: стилист показала самые модные юбки этой осени

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Воскресенье 03 октября 2021 14:31
Фатин, трикотаж и плиссе: стилист показала самые модные юбки этой осени Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Элегантная юбка является базовым элементом женского гардероба. Вопрос, какими будут модные фасоны юбок в новом сезоне, волнуют модниц постоянно. Какую же выбрать?

О том, какие юбки будут модными и актуальными осенью 2021, рассказала стилист Екатерина Полякова на своей странице в Instagram.

Обязательно обращайте внимание на стилизацию! Потому что для холодного периода это особенно актуально… А какую обувь носить с юбкой? А какие колготки?

Идеально носить юбки осенью-зимой с высокими сапогами, чтобы они уходили прямо под подол. И тепло, и силуэт не дробится (если, конечно, юбка и сапоги не контрастных друг другу цветов).

Если же хотите подобрать под юбку ботинки или ботильоны, чтобы не резать силуэт, подойдите с вниманием к выбору колготок. Подбирайте их в цвет или к юбке, или к сапогам. Если все одного цвета, то высокий стройный силуэт вам практически гарантирован!

Что касается плотности колготок, тут нужно исходить из юбки. Чем плотнее ее материал, тем колготки с большим DEN можно подобрать. То есть, например, теплые черные колготки будут уместно смотреться с вязаной юбкой. А черные полупрозрачные лучше оставить, например, для сатиновой.

Модные юбки осенью 2021:

Трикотажные

Фатин, трикотаж и плиссе: стилист показала самые модные юбки этой осени

Кожаные

Фатин, трикотаж и плиссе: стилист показала самые модные юбки этой осени

В клетку

Фатин, трикотаж и плиссе: стилист показала самые модные юбки этой осени

Плиссе

Фатин, трикотаж и плиссе: стилист показала самые модные юбки этой осени

Сатиновые

Фатин, трикотаж и плиссе: стилист показала самые модные юбки этой осени

Из фатина

Фатин, трикотаж и плиссе: стилист показала самые модные юбки этой осениИллюстративное фото (instagram.com/stylist.kate)

Напомним, ранее стилист рассказала, как и с чем носить берет в сезоне осень-зима 2021-2022.

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