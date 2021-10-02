Стильно и современно: как и с чем носить берет в этом сезоне
Думаете, что берет - это головной убор обаятельных француженок? Как бы не так.
Появился он во времена позднего Средневековья и считался атрибутом мужчин из дворянских семей. Чуть позднее этот головной убор стали носить охотники, в XX веке берет перекочевал в военную форму. Но довольно истории, давайте лучше посмотрим, как можно носить берет сегодня, чтобы выглядеть стильно и современно.
Об этом рассказала "Школа IQ стиля" на своей странице в Instagram.
Как носить берет стильно:
Берет с тельняшкой и красной помадой - вот уж где точно французский стиль. Нестареющая классика!
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Твидовый берет можно сочетать с классическим пальто или с массивной кожаной курткой. Вниз - ботильоны-носки или грубые ботинки на шнуровке.
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Яркий берет с атласной объёмной блузой и брюками-палаццо - стильный образ для вечеринки готов.
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Берет с платьем из шифона или ситца - отличный вариант на прогулку. Сверху объёмную косуху, вниз - белые кеды или челси.
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Экспериментируйте с материалом: вельвет, кожа, замша, драп. Главное, перед покупкой убедитесь, что он держит форму.
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Надевая с беретом шарф, смотрите, чтобы они не были одного цвета. Этот вариант тоже допустим, но довольно банален. Чтобы создать более интересный образ, воспользуйтесь лайфхаком: возьмите шарф с принтом в схожем оттенке.
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Берет в тон к верхней одежде - тоже не самый удачный вариант, лучше сыграть на контрастах.
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Если берет кожаный, то от кожаной куртки лучше воздержаться: он будет лучше смотреться с твидовым пальто или вельветовым костюмом.
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Никогда не натягивайте берет на лоб. Лучше сдвинуть его набок и надеть на затылок, так он подойдёт к практически любой форме лица.
Иллюстративное фото (instagram.com/iq_style_school)
Раньше стилист показала, с чем лучше всего носить грубые ботинки этой осенью.