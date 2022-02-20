Феномен Balenciaga: как бренд для испанской знати стал самым желанным в мире

В прошлом году Balenciaga стал самым популярным брендом в мире, возглавив список платформы Lyst. В современном обществе действительно сложно найти вещи более цитируемые и желанные среди всех слоев населения, от ugly shoes и растянутых худи до сумочки Balenciaga Neo Classic small bag.

Бунтарские и порой безумные идеи нынешнего креативного директора Демны Гвасалия вызывают восхищение, но нередко и критикуют. Ведь основатель бренда Кристобаль Баленсиага в модных кругах считался королем кутюра, перед которым благоговели самые признанные мастера. Между тем, у двух дизайнеров больше общего, чем кажется.

Как все начиналось

Любовь к одежде Кристобаль Баленсиага перенял у матери, которая работала швеей. Мальчик много времени проводил в ателье, вникая в детали создания нарядов и проникаясь творческой атмосферой. Одна из клиенток матери – маркиза де Каса Торрес – стала его первой музой, а впоследствии и покровительницей.

Она поражала воображение юного Баленсиаги парижскими нарядами, которые привозила с собой каждый сезон. Заметив таланты мальчика и его страсть к одежде, она отправила его в ателье Casa Gómez, где он получил отличное образование.

Кристобаль Баленсиага считался королем кутюра (фото: instagram.com/cristobalbalenciagamuseoa)

Стараясь изучить тонкости искусства и свойства ткани, какое-то время юный Кристобаль копировал для своих клиенток наряды Коко Шанель, Луизы Буланже и Мадлен Вионне. А в 1919-м, по настоянию последней, открыл свой собственный модный дом C. Balenciaga в Сан-Себастьяне, а затем и в Мадриде.

Спустя еще пару лет его имя прогремело на всю Испанию, а клиентами стали члены королевской семьи. Королева Анна, по воспоминаниям портнихи дома, считала Кристобаля величайшим человеком в мире моды.

Архивные работы дизайнера (фото: Getty Images)

Остановить гения смогла только гражданская война 1930-го, которая вынудила значительную часть высшего света покинуть Испанию, а самого Баленсиагу – закрыть бутики. Дизайнер уехал из страны и после безрезультатных попыток найти работу в Лондоне отправился в Париж, где в 1937-м открыл дом Balenciaga.

Дизайнер открыл бутики в Испании, а затем и в Париже (фото: instagram.com/cristobalbalenciagamuseoa)

Французская столица моды приняла Кристобаля с восторгом. В 42 он был сложившейся творческой единицей со своим самобытным видением. Вдохновением для его коллекций служила родная Испания, которую он буквально "привнес в Париж", как отметила Диана Вриланд. Число его поклонников росло с каждым сезоном, и в списке фанатов значилась вся светская публика от Элены Рубинштейн до Дэйзи Феллоуз.

В числе клиентов Дома был весь высший свет (фото: instagram.com/cristobalbalenciagamuseoa)

С окончанием войны в Испании Баленсиага вновь открыл бутики в родной стране: теперь за дома в Мадриде и в Барселоне отвечали его сестра и племянник. Это время стало периодом расцвета бренда – идеи мастера вызывали восхищение не только у клиентов, а и у коллег.

Он создал массу революционных вещей, включая платье baby doll, платье-рубашку, силуэт кокон, блузу без воротника, бесшовные платья, крошечные шорты и многое другое. В 1951 году Кристобаль покорил самого Кристиана Диора, создав противоположность его New Look.

Дизайнер создал массу революционных вещей и силуэтов (фото: instagram.com/cristobalbalenciagamuseoa)

Убрав талию и расширив плечи, он таким образом дал женщинам "больше свободы". Эту идею подхватила и Коко Шанель, которая считала Баленсиагу "кутюрье в прямом смысле слова", а остальных – просто модными дизайнерами. Всю жизнь Кристобаль был близким другом Юбера де Живанши, который после создал Фонд Кристобаля Баленсиаги. По легенде, между их Домами на улице Георга V даже был тайный ход.

Новый виток

Когда в 1972-м году Кристобаль скончался от сердечного приступа, газеты пестрели заголовками "Король умер". Личность дизайнера была столь внушительной, что найти достойного преемника оказалось непросто. Дом Balenciaga был закрыт почти на 20 лет и возрождался несколько раз. Креативными директорами за это время побывали Мишель Гома, Джозеф Тимистер и Николя Гескьер.

Найти креативного директора Balenciaga оказалось непросто (фото: Getty Images)

С него и началось возвращение дома к былому успеху. Возможно, потому, что создавая коллекции, дизайнер работал с архивами бренда. В 2013 году Жескьера сменил Александр Вэнг, который на позиции надолго не задержался – его видение одежды было более "расслабленным", что не совпадало с ключевыми позывными бренда.

Демна Гвасалия (фото: Getty Images)

Спустя три месяца после его ухода, 7 октября 2015 года, стало известно имя нового креативного директора – им стал дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия, который до этого работал главным дизайнером студии Maison Margiela и основал свой бренд Vetements. Демна сумел сохранить главные принципы основателя дома, в то же время привнеся свое видение и элементы.

Дом по-прежнему обожают знаменитости (фото: Getty Images; balenciaga.dam.kering.com)

Он умело обновлял привычные силуэты, добавляя гиперобъемы и неординарный крой. "Встроенные" ботфорты, оверсайз-худи, мешковатые силуэты, плечистые жакеты, футболки с ироничными подписями и "уродливые" детали вроде горба на пуховике – все это почерк Гвасалии. И клиенты по всему миру в восторге, в том числе – звездные.

Balenciaga Spring 22 (фото: balenciaga.dam.kering.com)

Демна любит приглашать к коллаборациям спорных как для дома со столь богатой историей персон. В свое время волну осуждения вызвали и рэп-исполнительница Карди Би, и инста-дива Ким Кардашьян, которая украсила и новую кампанию Balenciaga. Разве могут они стать в один ряд с королевами, которых одевал Кристобель? Тем не менее, в таком выборе таится парадоксальное сходство Гвасалии и Баленсиаги, который не обращал внимания на осуждение.

Демна Гвасалия возглавляет дом с 2015-го года (фото: Getty Images)

"Баленсиага ничего не боялся, – сказал в одном из интервью Демна. – Я недавно нашел старую статью во французском Vogue, где написано, что пресса считала платья Кристобаля уродливыми, и почувствовал облегчение. Мне стало радостно от того, что общественность его не понимала".