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Ким Кардашьян стала лицом новой рекламной кампании Balenciaga

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Среда 02 февраля 2022 09:29
Ким Кардашьян стала лицом новой рекламной кампании Balenciaga Ким Кардашьян (фото: Balenciaga)
Автор: Сергей Кулик

Бренд Balenciaga выпустил вторую часть рекламной кампании авторства фотографа Стефа Митчелла.

В ней снялись Ким Кардашьян, французская актриса Изабель Юппер, модели Мари Аньес Дьен и Томми Блю. Съемки кампейна прошли в гостях у знаменитостей.

Ким Кардашьян претерпела множество изменений стиля на протяжении многих лет, но в настоящее время она находится в тесной связи Balenciaga. Судя по всему не случайно именно она стала главной героиней съемки.

Съемка была проведена в максимально комфортной для звезды месте - в её собственном доме в Калабасасе. На кадрах Ким предстала в чёрном обтягивающем костюме и салатовой сумкой. Эти вещи можно уже купить на сайте бренда.

На других фото звезда стоит леопардовой шубе из искусственного меха и приталенном шерстяном жакете.

Ким Кардашьян стала лицом новой рекламной кампании Balenciagaфото:instagram.com/fazquarterly

Ким Кардашьян стала лицом новой рекламной кампании Balenciagaфото:instagram.com/fazquarterly

Чтобы запечатлеть Изабель Юппер в своем новом кампейне, команде бренда пришлось отправиться на ее виллу во Франции.

Ким Кардашьян стала лицом новой рекламной кампании Balenciagaфото:instagram.com/fazquarterly

Ким Кардашьян стала лицом новой рекламной кампании Balenciagaфото:instagram.com/fazquarterly

Ким Кардашьян стала лицом новой рекламной кампании Balenciagaфото:instagram.com/fazquarterly

Ким Кардашьян стала лицом новой рекламной кампании Balenciagaфото:instagram.com/fazquarterly

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