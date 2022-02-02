Ким Кардашьян стала лицом новой рекламной кампании Balenciaga

В ней снялись Ким Кардашьян, французская актриса Изабель Юппер, модели Мари Аньес Дьен и Томми Блю. Съемки кампейна прошли в гостях у знаменитостей.

Ким Кардашьян претерпела множество изменений стиля на протяжении многих лет, но в настоящее время она находится в тесной связи Balenciaga. Судя по всему не случайно именно она стала главной героиней съемки.

Съемка была проведена в максимально комфортной для звезды месте - в её собственном доме в Калабасасе. На кадрах Ким предстала в чёрном обтягивающем костюме и салатовой сумкой. Эти вещи можно уже купить на сайте бренда.

На других фото звезда стоит леопардовой шубе из искусственного меха и приталенном шерстяном жакете.

фото:instagram.com/fazquarterly

фото:instagram.com/fazquarterly

Чтобы запечатлеть Изабель Юппер в своем новом кампейне, команде бренда пришлось отправиться на ее виллу во Франции.

фото:instagram.com/fazquarterly

фото:instagram.com/fazquarterly

фото:instagram.com/fazquarterly

фото:instagram.com/fazquarterly