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Эти формы! Кайли Дженнер позирует в топе самой модной расцветки и высоких джинсах

Новина українською → США, Четверг 25 февраля 2021 18:33
Эти формы! Кайли Дженнер позирует в топе самой модной расцветки и высоких джинсах Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Lite

Кайли Дженнер обожает яркие образы. В этот раз она остановилась на варианте, который привлекает сочными жизнерадостными оттенками. Вдохновляемся!

23-летняя миллиардерша выложила в сеть массу фото с разных ракурсов. Заодно она показала и свое совершенное тело.

Кайли Дженнер надела две самые модные вещи будущей весны: белые джинсы с высокой посадкой классического прямого кроя, а также топ, главная изюминка которого - яркий принт. Сочетание нескольких жизнерадостных цветов, а также крой, который помог подчеркнуть все достоинства фигуры звезды, актуальны этой весной как никогда. Чтобы усилить эффект, Кайли надела массу разноцветных колец. Кажется, именно этого взрыва цвета не хватало всем модницам планеты после затяжной зимы!

Эти формы! Кайли Дженнер позирует в топе самой модной расцветки и высоких джинсахЭти формы! Кайли Дженнер позирует в топе самой модной расцветки и высоких джинсахЭти формы! Кайли Дженнер позирует в топе самой модной расцветки и высоких джинсахЭти формы! Кайли Дженнер позирует в топе самой модной расцветки и высоких джинсахЭти формы! Кайли Дженнер позирует в топе самой модной расцветки и высоких джинсахЭти формы! Кайли Дженнер позирует в топе самой модной расцветки и высоких джинсахКайли Дженнер в ярком образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Из аксессуаров Дженнер также прихватила небольшую сумочку с пятнистым принтом. Волосы звезда уложила в роскошную укладку со слегка подкрученными прядями, а макияж сделала нейтральным, что стало идеальным решением при столь ярком наряде.

Ранее Кайли показала безупречный образ для свиданий. Учимся у звезды!

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