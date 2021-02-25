Ці форми! Кайлі Дженнер позує в топі найбільш модного забарвлення і високих джинсах

Кайлі Дженнер обожнює яскраві образи . Цього разу вона зупинилася на варіанті, який приваблює соковитими життєрадісними відтінками. Надихаємося!

23-річна мільярдерка виклала в мережу масу фото з різних ракурсів. Заодно вона показала своє досконале тіло.

Кайлі Дженнер одягла дві наймодніші речі майбутньої весни: білі джинси з високою посадкою класичного прямого крою, а також топ, головна перевага якого - яскравий принт. Поєднання декількох життєрадісних кольорів, а також крій, який допоміг підкреслити всі достоїнства фігури зірки, актуальні цієї весни, як ніколи. Щоб підсилити ефект, Кайлі одягла масу різнокольорових кілець. Здається, саме цього вибуху кольорів не вистачало всім модницям планети після затяжної зими!

Кайлі Дженнер в яскравому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

З аксесуарів Дженнер також прихопила невелику сумочку з великим принтом. Волосся зірка виклала в розкішну укладre зі злегка підкрученими пасмами, а макіяж зробила нейтральним, що стало ідеальним рішенням при такому яскравому вбранні.