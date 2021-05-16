ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Гладкая или в рубчик: стилист показала, как стильно носить водолазку в 2021

Новина українською →
Воскресенье 16 мая 2021 17:03
Гладкая или в рубчик: стилист показала, как стильно носить водолазку в 2021 Водолазки могут быть самых разных цветов (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)
Автор: Татьяна Турчаникова

К водолазкам и свитерам с горлом мало кто относится равнодушно. Их или любят (тепленько!) или ненавидят (душит!). В этом году в тренде самые ранообразные модели этой одежды.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.

Как носить водолазку - нюансы:

Гладкая или в рубчик. По вкусу. Мой опыт говорит о том, что варианты в рубчик практичнее. Они плотнее. Меньше подчеркивают рельеф тела, при удачном раскладе скрывают любое белье. Менее капризны в уходе, дольше носятся. Гладкие варианты, что греха таить, капризнее.⠀

Гладкая или в рубчик: стилист показала, как стильно носить водолазку в 2021

Стилист Татьяна Волкова (фото: instagram.com/tatvolkova)

Про белье по водолазку. Просвечивающиеся кружева или пушап - убийцы элегантности и стиля. Носить водолазку на голое тело - просто неприемлемо. Кроме тех случаев, когда вы осознанно идете к достижению конкретной цели и знаете, что делаете, конечно же.⠀

Гладкая или в рубчик: стилист показала, как стильно носить водолазку в 2021

Аккуратнее с бельем (фото: instagram.com/tatvolkova)

Свободная или обтягивающая. Оба варианта приемлемы. Совсем узкие, я бы, конечно, избегала. Если не хочется стать похожей на гусеницу или сосиску в упаковке. Полуприлегающие варианты мне кажутся идеальными.⠀

Важно учитывать особенности фигуры. Большинству "перевернутых треугольников" и некоторым "прямоугольникам" водолазки противопоказаны. Они расставляют неправильные акценты, делают фигуры более угловатыми и геометрическими.

Гладкая или в рубчик: стилист показала, как стильно носить водолазку в 2021

Классика всегда в тренде (фото: instagram.com/tatvolkova)

Ранее стилистка назвала 9 незаменимых вещей, которые пригодятся этим летом каждой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Мода мода тренд стилист
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
На Украину надвигаются сильные ливни: какие области затопит
На Украину надвигаются сильные ливни: какие области затопит