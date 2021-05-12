Летящее платье и свободные шорты: стилист назвала 9 главных вещей летнего гардероба 2021
Как стильно одеться этим летом (фото: instagram.com/leoniehanne)
Лето уже на пороге, так что пора составить грамотный актуальный гардероб на любимое многими время года. В 2021 нам точно понадобятся босоножки "подо все" и летящие платья.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.
Базовая подборка самых нужных вещей для того, чтобы стильно провести лето. ⠀
- Брючный костюм - отличная инвестиция в гардероб.
- Трикотажный костюм - комфортно, удобно, просто.
- Базовая футболка без декора - на все случаи жизни.
- Цветная кожаная куртка.
- Цветной тренч.
- Летящее платье - для прогулок и деловых встреч.
- Свободные шорты - и на отдых, и по городу.
- Босоножки "подо все".
- Солнечные очки, чтобы дополнить образ.
9 главных вещей на лето (фото: instagram.com/tatvolkova)
Раньше стилист показала, как носить джинсы-слоучи этим летом.
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