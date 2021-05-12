ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Летящее платье и свободные шорты: стилист назвала 9 главных вещей летнего гардероба 2021

Новина українською →
Среда 12 мая 2021 19:05
Летящее платье и свободные шорты: стилист назвала 9 главных вещей летнего гардероба 2021 Как стильно одеться этим летом (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Татьяна Турчаникова

Лето уже на пороге, так что пора составить грамотный актуальный гардероб на любимое многими время года. В 2021 нам точно понадобятся босоножки "подо все" и летящие платья.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.

Базовая подборка самых нужных вещей для того, чтобы стильно провести лето. ⁣⁣⠀

  • Брючный костюм - отличная инвестиция в гардероб.

Летящее платье и свободные шорты: стилист назвала 9 главных вещей летнего гардероба 2021

  • Трикотажный костюм - комфортно, удобно, просто.

Летящее платье и свободные шорты: стилист назвала 9 главных вещей летнего гардероба 2021

  • Базовая футболка без декора - на все случаи жизни.

Летящее платье и свободные шорты: стилист назвала 9 главных вещей летнего гардероба 2021

  • Цветная кожаная куртка.

Летящее платье и свободные шорты: стилист назвала 9 главных вещей летнего гардероба 2021

  • Цветной тренч.

Летящее платье и свободные шорты: стилист назвала 9 главных вещей летнего гардероба 2021

  • Летящее платье - для прогулок и деловых встреч.

Летящее платье и свободные шорты: стилист назвала 9 главных вещей летнего гардероба 2021

  • Свободные шорты - и на отдых, и по городу.

Летящее платье и свободные шорты: стилист назвала 9 главных вещей летнего гардероба 2021

  • Босоножки "подо все".

Летящее платье и свободные шорты: стилист назвала 9 главных вещей летнего гардероба 2021

  • Солнечные очки, чтобы дополнить образ.

Летящее платье и свободные шорты: стилист назвала 9 главных вещей летнего гардероба 2021

9 главных вещей на лето (фото: instagram.com/tatvolkova)

Раньше стилист показала, как носить джинсы-слоучи этим летом.

Смотрите также, какие вещи пора выкинуть, если хотите оставаться стильной в 2021 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни лето стиль мода стилист
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Киеве зацвела самая длинная аллея сакур Украины: появились красочные фото
В Киеве зацвела самая длинная аллея сакур Украины: появились красочные фото