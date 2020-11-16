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Гламурная Дюймовочка: Дженнифер Лопес восхитила точеной фигурой в роскошном образе

Автор: Lite

Звезда получила новую награду

Дженнифер Лопес получила новую важную для себя награду, о которой уже успела рассказать на странице в сети Instagram. Певица и актриса удостоилась чести стать обладательницей премии Peoples Choice Awards. На церемонию она отправилась в гламурном образе, продуманном с головы до ног. Нужно ли говорить, что лук звезды невероятно впечатлил ее фанатов?


Лопес в новом образе (фото: instagram.com/jlo; instagram.com/maryphillips)

Лопес примерила алое платье необычного кроя, с широкой оборкой-воротом, а также укороченной пышной юбкой. Волосы мастера по прическам собрали ей в высокий хвост, подкрутив золотистые пряди. За макияж отвечала гуру мирового визаж-сообщества: Пэт Макграт. Для Лопес она подобрала сияющий и гламурный образ с коричнево-борнзовыми smoky и ярко-красными губами. Завершали аутфит туфли бежевого оттенка, а также изысканные аксессуары: серьги прямоугольной формы с драгоценными камнями и лаконичный браслет.

Дженнифер похвасталась роскошной фигурой (видео: instagram.com/peopleschoice)

Фото и видео с церемонии уже успели взорвать сеть. Фанаты не скупятся на комплименты, называя Лопес самой красивой и горячей в мире. "@JLo сказала: "Жизнь - это танго, и нам нужно продолжать танцевать!" Мы придерживаемся этого совета до конца года", - написали на странице мероприятия.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес восхитила сеть стройными ногами в откровенном наряде.

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