Главные тренды: стилист показала, какие сапоги выбрать на зиму 2021-2022

Обувные тренды на зиму 2021-2022 такие разнообразные, что сложно выбрать самые главные из них. Одно можно сказать совершенно точно: если вы обзавелись сапогами, особенно - ботфортами, то вы уже в тренде!

Стилист Соня Горчакова в своем Instagram попыталась собрать модели сапогов на зиму, которые мировые дизайнеры особенно выделили в своих коллекциях. Так что перед покупкой своей пары стоит свериться со шпаргалкой от стилиста.

Не смогла уместить все обувные тенденции в один материал, так что расскажу о главном тренде 21/22 - сапоги. В этом сезоне все просто обязаны ходить в сапогах. К счастью, выбор моделей очень большой.⠀ Жокейские сапоги - мастхэв на зиму (фото: pexels.com) Какие сапоги выбрать на зиму 2021-22 Сапоги в стиле 70-х. Носить такие стоит с юбками, платьями и бермудами. Жокейские сапоги. Долгоиграющая база, которая вам пригодится еще не один сезон. Жокейские сапоги на тракторной подошве - если душа желает горячего тренда. Ботфорты на плоской подошве. Выбирайте как облегающие ногу, так и с широким голенищем. Ботфорты на каблуке, как на тонком, так и на устойчивом. Ботфорты на любой вкус и цвет. Резиновые сапоги на брутальной подошве. Сапоги, прилегающие по ноге, по возможности, откажитесь от завалявшихся на дальней полке моделей, форма каблука и носка наверняка изменились. Сапоги с широким голенищем и каблуком киттен-хиллс. Какие сапоги выбрать на зиму (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)