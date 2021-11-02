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Главные тренды: стилист показала, какие сапоги выбрать на зиму 2021-2022

Новина українською →
Вторник 02 ноября 2021 18:01
Главные тренды: стилист показала, какие сапоги выбрать на зиму 2021-2022 Стильная обувь - и к зиме готовы! (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Обувные тренды на зиму 2021-2022 такие разнообразные, что сложно выбрать самые главные из них. Одно можно сказать совершенно точно: если вы обзавелись сапогами, особенно - ботфортами, то вы уже в тренде!

Стилист Соня Горчакова в своем Instagram попыталась собрать модели сапогов на зиму, которые мировые дизайнеры особенно выделили в своих коллекциях. Так что перед покупкой своей пары стоит свериться со шпаргалкой от стилиста.

Не смогла уместить все обувные тенденции в один материал, так что расскажу о главном тренде 21/22 - сапоги. В этом сезоне все просто обязаны ходить в сапогах. К счастью, выбор моделей очень большой.⠀

Главные тренды: стилист показала, какие сапоги выбрать на зиму 2021-2022Жокейские сапоги - мастхэв на зиму (фото: pexels.com)

Какие сапоги выбрать на зиму 2021-22

  • Сапоги в стиле 70-х. Носить такие стоит с юбками, платьями и бермудами.

Главные тренды: стилист показала, какие сапоги выбрать на зиму 2021-2022

  • Жокейские сапоги. Долгоиграющая база, которая вам пригодится еще не один сезон.

Главные тренды: стилист показала, какие сапоги выбрать на зиму 2021-2022

  • Жокейские сапоги на тракторной подошве - если душа желает горячего тренда.

Главные тренды: стилист показала, какие сапоги выбрать на зиму 2021-2022

  • Ботфорты на плоской подошве. Выбирайте как облегающие ногу, так и с широким голенищем.

Главные тренды: стилист показала, какие сапоги выбрать на зиму 2021-2022

  • Ботфорты на каблуке, как на тонком, так и на устойчивом.

Главные тренды: стилист показала, какие сапоги выбрать на зиму 2021-2022

Ботфорты на любой вкус и цвет.Главные тренды: стилист показала, какие сапоги выбрать на зиму 2021-2022

  • Резиновые сапоги на брутальной подошве.

Главные тренды: стилист показала, какие сапоги выбрать на зиму 2021-2022

  • Сапоги, прилегающие по ноге, по возможности, откажитесь от завалявшихся на дальней полке моделей, форма каблука и носка наверняка изменились.

Главные тренды: стилист показала, какие сапоги выбрать на зиму 2021-2022

  • Сапоги с широким голенищем и каблуком киттен-хиллс.

Главные тренды: стилист показала, какие сапоги выбрать на зиму 2021-2022

Какие сапоги выбрать на зиму (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раньше стилист показала, как выглядеть стильно даже в пуховике.

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