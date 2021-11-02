Головні тренди: стиліст показала, які чоботи вибрати на зиму 2021-2022

Взуттєві тренди на зиму 2021-2022 такі різноманітні, що складно вибрати найголовніші з них. Одне можна сказати абсолютно точно: якщо ви обзавелися чобітьми, особливо - ботфортами, то ви вже в тренді!

Стиліст Соня Горчакова у своєму Instagram спробувала зібрати моделі чобіт на зиму, які світові дизайнери особливо виділили в своїх колекціях. Тож перед покупкою своєї власної пари варто звіритися зі шпаргалкою від стиліста.

Не змогла вмістити всі Ввзуттєві тенденції в один матеріал, тож розповім про головний тренд 21/22 - чоботи. У цьому сезоні всі просто зобов'язані ходити в чоботях. На щастя, вибір моделей дуже великий.⠀ Жокейські чоботи - мастхев на зиму (фото: pexels.com) Які чоботи вибрати на зиму 2021-22 Чоботи в стилі 70-х. Носити такі варто зі спідницями, сукнями і бермудами. Жокейські чоботи. Довгограюча база, яка вам стане в нагоді ще не один сезон. Жокейські чоботи на тракторній підошві - якщо душа бажає гарячого тренду. Ботфорти на плоскій підошві. Вибирайте як облягаючі ногу, так і з широкою халявою. Ботфорти на підборах, як на тонкому, так і на стійкому. Ботфорти на будь-який смак і колір. Гумові чоботи на брутальній підошві. Чоботи, прилеглі по нозі, по можливості, відмовтеся від тих, що завалялися на дальній полиці, форма каблука і носка напевно змінилися. Чоботи з широкою халявою і каблуком кіттен-хіллс. Які чоботи вибрати на зиму (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)