Глаз не отвести: Скарлетт Йоханссон покорила красотой в роскошных нарядах от-кутюр

Актриса украсила новую обложку

Скарлетт Йоханссон, которая в прошлом году заняла первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes, - желанный гость любого глянца. Заполучить 35-летнюю актрису для праздничного декабрьского номера в этом году удалось австралийскому Marie Claire.



Новая обложка звезды (фото: instagram.com/marieclaireau)

В интервью актриса коснулась как темы карьеры, рассказав о новой роли в фильме "Черная вдова", так и личной жизни. Первым делом Йоханссон упомянула, что этот год для нее, как и для многих, был очень тяжелым. "Это такое неопределенное время, и с этим связано множество взлетов и падений - и беспокойства, - сказала она. - Как и многие другие люди, моя жизнь резко остановилась. Это было очень сложно".

Скарлетт также не обошла тему материнства, рассказав о своей 6-летней дочери Роуз. "Когда я росла, не было женщин-супергероев… Жанр супергероев полностью раскрылся за последнее десятилетие. Приятно видеть, как ваши дети вдохновляются образцами для подражания, которые больше, чем вы могли себе представить. Эти персонажи раздвигают границы и делают возможным то, что было невозможно, когда я была ребенком".

Также она добавила, что дочь в курсе ее работ и персонажей: "Это прогрессивно и весело! Моя дочь такая маленькая, но она осведомлена обо всем… Если бы вы спросили Роуз, кто выиграет бой между Черной вдовой и Капитаном Америкой, она определенно ответит "Черная вдова", что очень круто. Она, наверное, пристрастна!".

Скарлетт как всегда прекрасна (фото: marieclaire.com.au)

В фотосессии для глянца одна из самых красивых актрис Голливуда позирует в роскошных образах. Бледно-розовое платье, расшитое перьями, черное, оголяющее плечи, а также насыщенного винного оттенка - все наряды сделали образ героини нового номера шикарным и праздничным. В дополнение к ним актрисе подобрали аксессуары от лучших брендов.

Напомним, недавно 35-летняя актриса тайно вышла замуж в третий раз.